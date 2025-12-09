Bayern Monachium we wtorek rywalizował ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Niemiec mieli spore trudności, ale stanęli na wysokości zadania, wygrywając 3:1.

Marc Marasescu / Alamy Na zdjęciu: Lennart Karl oraz Konrad Laimer

Bayern Monachium pokonał Sporting Lizbona

Bayern Monachium we wtorek rozgrywał swoje spotkanie w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Niemiec w ramach 6. kolejki rozgrywek mierzyli się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona. Bawarczycy w obecnym sezonie idą jak burza, ale w swoim ostatnim meczu w Champions League zostali rozgromieni przez Arsenal (0:3). Portugalczycy natomiast w weekend rozgrywali niezwykle ciężki mecz z Benfiką Lizbona, która zakończył się podziałem punktów (1:1).

Rywalizacja na Allianz Arenie od pierwszych minut stała na wysokości zadania. Dominującą stroną był oczywiście Bayern Monachium. Sporting Lizbona jednak też potrafił przeprowadzać groźne akcje ofensywne. W pierwszej połowie fani zobaczyli jedno trafienie, które finalnie nie zostalo zaliczone przez pozycję spaloną. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym rezultatem, a kibice mieli nadzieję, że wreszcie zobaczą gole.

Życzenie fanów zostalo szybko spełnione w drugiej połowie. Jednak miejscowi kibice nie byli zadowoleni, ponieważ na prowadzenie wyszedł Sporting Lizbona. Autorem trafienia, które było samobójcze, był Joshua Kimmich.

Będzie sensasacja w Monachium?! 🤯



Kimmich trafia do własnej siatki i Sporting prowadzi!



📺 Oglądaj: https://t.co/XS8msOZobd pic.twitter.com/3lF2hRrPIX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 9, 2025

Strata gola bardzo szybko podziałała na Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec szybko zabrali się do pracy i już chwilę później na tablicy wyników widniał remis. Do siatki trafił bowiem Serge Gnabry. Bawarczycy na tym nie poprzestali i już w 69. minucie meczu byli na prowadzenie, po tym jak na listę strzelców wpisał się Lennart Karl.

Bayern odzyskuje kontrolę i już prowadzi ze Sportingiem! 🔥



Gnabry i Karl trafiają do siatki i gospodarze odpowiadają w najlepszy możliwy sposób ⚽



📺 Oglądaj: https://t.co/XS8msOZobd pic.twitter.com/XNNirkiWpB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 9, 2025

Rozłoszczony Bayern Monachium na tym nie poprzestał. Po kilku minutach gospodarzy mieli już dwubramkową przewagę. Znakomicie odnalazł się w polu karnym Jonathan Tah, który sprawił, że na Allianz Arenie znów wybuchła radość. Trafienie reprezentanta Niemiec finalnie zamknęło nam emocje w tym meczu. Rywalizacja zakończyła się triumfem mistrzów Bundesligi, którym jednak mocno postawił się Sporting Lizbona.

Bayern Monachium już w najbliższą niedzielę ugości na własnym obiekcie FSV Mainz. Sporting Lizbona natomiast dzień wcześniej zmierzy się z AVS Futebol SAD.

Bayern Monachium – Sporting Lizbona 3:1

Gnabry (65′), Karol (69′), Tah (77′) – Kimmich samobój (54′)