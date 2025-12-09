Show Kounde na Camp Nou! Barcelona odwróciła mecz w trzy minuty [WIDEO]

FC Barcelona pokonała Eintracht Frankfurt (2:1) w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Goście jako pierwsi zaskoczyli na Camp Nou. Bohaterem Katalończyków został jednak Jules Kounde.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Eintracht prowadził. Barcelona z mocnym powrotem

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt to ekipy, które przed startem wtorkowej potyczki dzieliła w tabeli Ligi Mistrzów różnica trzech oczek. Lider ligi hiszpańskiej do starcia na Camp Nou podchodził po dwóch spotkaniach bez wygranej w elitarnych rozgrywkach. Z kolei przedstawiciel Bundesligi w europejskich pucharach był bez zwycięstwa od czterech spotkań.

Z punktu widzenia polskiego kibica istotne było natomiast to, że w wyjściowym składzie Katalończyków znalazł się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski okazję do zdobycia bramki miał już w 10. minucie. Nawet skierował piłkę do siatki, ale ze względu na to, że na pozycji spalonej był Raphinha, dogrywający piłkę do Polaka, trafienie zostało anulowane.

Tymczasem w 21. minucie na prowadzenie niespodziewanie wyszła ekipa z Niemiec. Gola strzelił Ansgar Knauff, który oddał mocne uderzenie z lewej nogi. Asystę przy tym golu zaliczył Nathaniel Brown. Na tym Eintracht nie zamierzał poprzestać. W doliczonym czasie pierwszej połowy Ellyes Skhiri próbował zdobyć bramkę, ale jego próba była niecelna.

Kłopoty FC Barcelony! Ansgar Knauff daje sensacyjne prowadzenie gościom! 👀



📺 Oglądaj: https://t.co/XS8msOZobd pic.twitter.com/ZWfuojDIJ9 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 9, 2025

Po zmianie stron swoje kapitalne 180 sekund miał natomiast Jules Kounde. Francuz najpierw w 50. minucie strzelił gola po uderzeniu głową, wykorzystując bardzo dobre dogranie Marcusa Rashforda. Anglik wszedł na boisko na drugą połowę. Z kolei w 53. minucie Kounde zamienił na gola podanie Raphinhi.

𝐉𝐔𝐋𝐄𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐍𝐃𝐄 𝐙 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓𝐄𝐌 💪



Z 0:1 na 2:1 w ciągu zaledwie trzech minut! 🔥



📺 Oglądaj: https://t.co/XS8msOZobd pic.twitter.com/vb0zZIHhqR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 9, 2025

Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie. Barca odniosła zatem trzecie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Tym samym Katalończycy mają już 10 punktów na koncie. Z kolei niemiecka drużyna doznała czwartej porażki. Katalończycy swój kolejny mecz rozegrają już w sobotę w La Liga, mierząc się z Osasuną. Eintracht z kolei tego samego dnia zmierzy się z Augsburgiem w lidze niemieckiej.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)

0:1 Ansgar Knauff 21′

1:1 Jules Kounde 50′

2:1 Jules Kounde 53′

