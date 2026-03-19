Kto wygra Ligę Mistrzów? Superkomputer wskazał faworyta

13:41, 19. marca 2026
Luka Pawlik
Źródło:  Opta

Liga Mistrzów w tym sezonie jest ciekawa. Jednocześnie już w kwietniu odbędą się spotkania w ramach 1/4 finału rozgrywek. Superkomputer Opta wskazał z kolei faworyta rozgrywek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów. Osiem drużyn i jeden cel

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę rozgrywek. W grze pozostało już tylko osiem zespołów. W ćwierćfinałach wyjątkowo ciekawie zapowiadają się starcia Realu Madryt z Bayernem Monachium oraz FC Barcelony z Atletico Madryt. Tymczasem według Superkomputera Opta faworytem do końcowego triumfu jest przedstawiciel Premier League.

Źródło podaje, że na dzisiaj najbardziej realny scenariusz zwycięstwa w Lidze Mistrzów dotyczy Arsenalu. Procentowa prognoza na triumf ekipy z Londynu kształtuje się na poziomie 29,73 procent. Z kolei na 18,33 procent oszacowano szanse Bayern Monachium.

Prawdopodobieństwo na triumf Barcy wynosi 15,66 procent. Inny przedstawiciel La Liga, czyli Real Madryt, to z kolei opcja, której szanse na wygranie elitarnych rozgrywek nie przekracza 10 procent.

Arsenal faworytem do wygrania Ligi Mistrzów

  • Arsenal – 29,73%
  • Bayern Monachium – 18,33%
  • FC Barcelona – 15,66%
  • Paris Saint-Germain – 11,87%
  • Real Madryt – 9,85%
  • Liverpool – 7,12%
  • Atletico Madryt – 4,41%
  • Sporting CP – 3,03%

Aktualnie obrońcą trofeum jest Paris Saint-Germain. Ekipa z Francji w minionym roku w finale elitarnych rozgrywek rozbiła Inter Mediolan (5:0). Spotkanie odbyło się na Allianz Arena. Dla francuskiego zespołu był to pierwszy taki sukces w historii klubu.

