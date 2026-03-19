Kto wygra Ligę Mistrzów? Superkomputer wskazał faworyta

Liga Mistrzów. Osiem drużyn i jeden cel
Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę rozgrywek. W grze pozostało już tylko osiem zespołów. W ćwierćfinałach wyjątkowo ciekawie zapowiadają się starcia Realu Madryt z Bayernem Monachium oraz FC Barcelony z Atletico Madryt. Tymczasem według Superkomputera Opta faworytem do końcowego triumfu jest przedstawiciel Premier League.
Źródło podaje, że na dzisiaj najbardziej realny scenariusz zwycięstwa w Lidze Mistrzów dotyczy Arsenalu. Procentowa prognoza na triumf ekipy z Londynu kształtuje się na poziomie 29,73 procent. Z kolei na 18,33 procent oszacowano szanse Bayern Monachium.
Prawdopodobieństwo na triumf Barcy wynosi 15,66 procent. Inny przedstawiciel La Liga, czyli Real Madryt, to z kolei opcja, której szanse na wygranie elitarnych rozgrywek nie przekracza 10 procent.
Arsenal faworytem do wygrania Ligi Mistrzów
- Arsenal – 29,73%
- Bayern Monachium – 18,33%
- FC Barcelona – 15,66%
- Paris Saint-Germain – 11,87%
- Real Madryt – 9,85%
- Liverpool – 7,12%
- Atletico Madryt – 4,41%
- Sporting CP – 3,03%
Aktualnie obrońcą trofeum jest Paris Saint-Germain. Ekipa z Francji w minionym roku w finale elitarnych rozgrywek rozbiła Inter Mediolan (5:0). Spotkanie odbyło się na Allianz Arena. Dla francuskiego zespołu był to pierwszy taki sukces w historii klubu.