Kto wygra Ligę Mistrzów? Superkomputer wskazał faworyta

Liga Mistrzów w tym sezonie jest ciekawa. Jednocześnie już w kwietniu odbędą się spotkania w ramach 1/4 finału rozgrywek. Superkomputer Opta wskazał z kolei faworyta rozgrywek.

Liga Mistrzów. Osiem drużyn i jeden cel

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę rozgrywek. W grze pozostało już tylko osiem zespołów. W ćwierćfinałach wyjątkowo ciekawie zapowiadają się starcia Realu Madryt z Bayernem Monachium oraz FC Barcelony z Atletico Madryt. Tymczasem według Superkomputera Opta faworytem do końcowego triumfu jest przedstawiciel Premier League.

Źródło podaje, że na dzisiaj najbardziej realny scenariusz zwycięstwa w Lidze Mistrzów dotyczy Arsenalu. Procentowa prognoza na triumf ekipy z Londynu kształtuje się na poziomie 29,73 procent. Z kolei na 18,33 procent oszacowano szanse Bayern Monachium.

Prawdopodobieństwo na triumf Barcy wynosi 15,66 procent. Inny przedstawiciel La Liga, czyli Real Madryt, to z kolei opcja, której szanse na wygranie elitarnych rozgrywek nie przekracza 10 procent.

Arsenal faworytem do wygrania Ligi Mistrzów

Arsenal – 29,73%

Bayern Monachium – 18,33%

FC Barcelona – 15,66%

Paris Saint-Germain – 11,87%

Real Madryt – 9,85%

Liverpool – 7,12%

Atletico Madryt – 4,41%

Sporting CP – 3,03%

Aktualnie obrońcą trofeum jest Paris Saint-Germain. Ekipa z Francji w minionym roku w finale elitarnych rozgrywek rozbiła Inter Mediolan (5:0). Spotkanie odbyło się na Allianz Arena. Dla francuskiego zespołu był to pierwszy taki sukces w historii klubu.