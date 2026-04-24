Manchester City wyczekuje decyzji Guardioli. Ma konkretny plan

08:42, 24. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło:  The Guardian

Manchester City w dalszym ciągu nie poznał decyzji Pepa Guardioli odnośnie przyszłego sezonu. "The Guardian" przedstawił plan angielskiego giganta. Już dawno wskazano potencjalnego następcę Guardioli.

Pep Guardiola
Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola wciąż zwleka. Manchester City czeka na decyzję

Manchester City awansował na fotel lidera Premier League i wyrósł na faworyta do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Na pewnym etapie sezonu wydawało się, że nie ma już na to większych szans, a po trofeum pewnym krokiem zmierzał Arsenal. Dyspozycja Obywateli w ostatnich tygodniach pozwoliła im dogonić Kanonierów, a po zwycięstwie w bezpośrednim starciu wskoczyć nawet na pierwszą lokatę.

Z pewnością byłoby to duże wydarzenie, gdyby faktycznie Manchester City utrzymał formę do końca i zdobył mistrzostwo Anglii. Czy wpłynie na to na decyzję Pepa Guardioli? Od miesięcy media spekulują na temat jego przyszłości, a na Etihad Stadium trwają przygotowania do rozstania z hiszpańskim menedżerem. Choć jego umowa obowiązuje do 2027 roku, realne jest jego odejście już po tym sezonie.

Guardiola zwleka z przekazaniem swojej decyzji, a władze Manchesteru City cierpliwie czekają na to, co postanowi. Nie zamierzają w żaden sposób na niego napierać ani wywoływać zbędnej presji. Oczywiście angielski gigant liczy, że współpraca będzie kontynuowana.

W przypadku odejścia Manchester City zamierza zatrudnić Enzo Marescę. „The Guardian” informuje, że obie strony pozostają w kontakcie, a nawet mają wypracowane wstępne porozumienie. Jedynym problemem jest wciąż obowiązująca umowa z Chelsea, ale ten temat zostanie wyjaśniony dopiero wtedy, gdy klub pozna decyzję Guardioli.

