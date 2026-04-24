Man City chce pomocnika reprezentacji Anglii. Gigant szykuje hitowy transfer

Manchester City jest obecnie na bardzo dobrej drodze, by pozyskać Elliota Andersona z Nottingham Forest - informuje stacja "Sky Sports". Pomocnik wyceniany jest na 125 milionów funtów.

PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson priorytetem transferowym Manchesteru City

Manchester City został nowym liderem Premier League po skromnym zwycięstwie nad Burnley (1:0) w ramach 34. kolejki. Jedyną bramkę w meczu zdobył Erling Haaland. The Citizens dzięki temu triumfowi wyprzedzili Arsenal, który jeszcze niedawno miał nawet dziewięć punktów przewagi. Obecnie walka o mistrzostwo Anglii wchodzi w decydującą fazę, a różnice między czołowymi drużynami są minimalne.

W Anglii coraz większe zainteresowanie wzbudza Elliot Anderson z Nottingham Forest. Jak informuje „Sky Sports”, to właśnie Manchester City jest obecnie faworytem do pozyskania 23-letniego pomocnika. Anderson zaliczył we wrześniu zadebiutował w reprezentacji Anglii i ma na koncie siedem występów w narodowych barwach. Jego wartość może wzrosnąć po nadchodzącym mundialu.

Pomocnik rozgrywa bardzo udany sezon, w którym potwierdza swoją wszechstronność w środku pola. W trwających rozgrywkach wystąpił w 43 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Łącznie spędził na boisku 3608 minut.

Anderson is focused on the rest of the season with Nottingham Forest and helping them stay in the Premier League. pic.twitter.com/Rr0ykveQyp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 23, 2026

Co ciekawe, Anderson jest także na liście życzeń Bayernu Monachium, Arsenalu czy Manchesteru United. Nottingham Forest oczekuje za swojego piłkarza kwoty sięgającej nawet 125 milionów funtów. Warto przypomnieć, że w 2024 roku klub z City Ground zapłacił około 40 milionów euro za zawodnika sprowadzonego z Newcastle United. Kontrakt Andersona obowiązuje do czerwca 2029 roku.