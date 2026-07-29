AC Milan na zakupach w Madrycie. Chce gwiazdora Realu

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Brahim Diaz zaliczy powrót do Milanu?

Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego znacząco wzmocnił formację ofensywną. Na Santiago Bernabeu trafił już Bernardo Silva, który może występować zarówno w środku pola, jak i na skrzydle. Niebawem do zespołu Królewskich ma dołączyć również Yan Diomande, co jeszcze bardziej zwiększy rywalizację o miejsce w ataku i może wpłynąć na przyszłość kilku obecnych zawodników.

W związku z tym część piłkarzy może opuścić Real Madryt, aby zrobić miejsce nowym nabytkom. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do odejścia jest Brahim Diaz.

Według dziennikarza sytuację Marokańczyka uważnie monitoruje AC Milan. Przenosiny na San Siro byłyby dla atakującego sentymentalnym powrotem. Diaz występował już bowiem w mediolańskim klubie w latach 2020-2023 na zasadzie wypożyczenia. Wówczas sięgnął z drużyną Rossonerich po mistrzostwo Włoch.

Urodzony w Maladze zawodnik znajduje się również na radarach Liverpoolu, SSC Napoli, Juventusu, Bayernu Monachium oraz Galatasaray Stambuł. 32-krotny reprezentant Maroka w poprzednim sezonie rozegrał 42 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst, pełniąc głównie rolę rezerwowego. Do Realu Madryt trafił w 2019 roku z Manchesteru City za niespełna 20 milionów euro. Obecnie jest wyceniany na 35 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.