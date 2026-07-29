Cracovia dopięła swego. Gwiazdor zostaje na dłużej

16:33, 29. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Cracovia

Cracovia zatrzymała kluczową postać w zespole. Krakowski klub poinformował, że Ajdin Hasić przedłużył kontrakt do 2028 roku.

Bartosz Grzelak
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Ajdin Hasić przedłużył kontrakt z Cracovią

Cracovia rozpoczęła sezon 2026/2027 PKO BP Ekstraklasy od zdobycia punktu w starciu z mistrzem Polski. Pasy zremisowały bezbramkowo z Lechem Poznań przy Bułgarskiej. W 2. kolejce zespół prowadzony przez Bartosza Grzelaka zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Portowcy nie zaliczyli udanej inauguracji sezonu, ponieważ na własnym stadionie musieli uznać wyższość Legii Warszawa.

W środę Cracovia oficjalnie poinformowała o przedłużeniu współpracy z Ajdinem Hasiciem. Nowa umowa 24-letniego pomocnika będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje przekazane przez Filipa Trokielewicza z tygodnika „Piłka Nożna”.

Bośniak od dłuższego czasu jest jednym z najważniejszych zawodników w zespole Pasów. Hasić trafił do Cracovii na początku sierpnia 2024 roku z tureckiego Besiktasu. Od momentu przeprowadzki do Polski szybko stał się ważną postacią drużyny i jednym z liderów środka pola.

Łącznie w barwach krakowskiego zespołu rozegrał już 59 spotkań, w których zdobył 11 bramek oraz zanotował 12 asyst. Według serwisu Transfermarkt.de, obecna wartość rynkowa Hasicia wynosi 3 milionów euro. Pomocnik ma również na koncie cztery występy w młodzieżowej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Kolejnym piłkarzem, który ma wkrótce podpisać nowy kontrakt z krakowskim klubem jest Amir Al-Ammari.

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