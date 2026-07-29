FC Barcelona ma jasno wyznaczony cel na nowy sezon. Joan Garcia przyznał, że marzy o triumfie w Lidze Mistrzów i wierzy, że zespół Hansiego Flicka jest gotowy na taki sukces.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

FC Barcelona celuje w szczyt. Joan Garcia powiedział to całemu światu

FC Barcelona zamierza ponownie liczyć się w walce o najważniejsze trofeum w europejskiej piłce nożnej. Potwierdzają to słowa Joana Garcii, który nie ukrywa swoich ambicji przed sezonem 2026/27.

– Jestem w Barcelonie od roku, wygrałem La Ligę, Superpuchar Hiszpanii, a teraz mistrzostwo świata z reprezentacją Hiszpanii. Moim celem na sezon 2026/27 jest zatem Liga Mistrzów, czyli najważniejsze trofeum na poziomie klubowym. Nie mogę się tego doczekać i wyznaczyłem sobie ten cel – powiedział bramkarz Blaugrany cytowany przez „Markę”.

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Hiszpan podkreślił jednak, że sama ambicja nie może przerodzić się w nadmierną presję. Jego zdaniem zespół powinien koncentrować się na codziennej pracy, nie tracąc z oczu najważniejszego celu.

– Nie powinniśmy się nad tym rozwodzić, ponieważ negatywne konsekwencje porażki mogą być bardzo poważne, ale cel i chęć osiągnięcia sukcesu są konieczne. Jesteśmy do tego zdolni – zaznaczył zawodnik.

Słowa Joana Garcii pokazują, z jakim nastawieniem Barcelona przystępuje do nowego sezonu. Po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii apetyty w klubie wyraźnie wzrosły. Teraz największym marzeniem pozostaje triumf w elitarnych rozgrywkach, na który kibice Barcy czekają od wielu lat.

Katalończycy pierwsze oficjalne spotkanie w nowej kampanii rozegrają 23 sierpnia. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Elche. Mecz zacznie się o godzinie 21:30.