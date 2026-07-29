PSG poluje na czołowego golkipera Serie A

Zion Suzuki jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy młodego pokolenia na świecie. Jak podaje Ekrem Konur, jego sytuację monitoruje PSG.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki przykuł uwagę Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain może poważnie wzmocnić pozycję bramkarza podczas trwającego letniego okienka transferowego. Obecnie trener ekipy Les Parisiens – Luis Enrique – ma do dyspozycji Matveya Safonova oraz Lucasa Chevaliera. Hiszpański szkoleniowiec nie jest jednak w pełni usatysfakcjonowany postawą swoich golkiperów, dlatego władze francuskiego giganta rozważają sprowadzenie nowego numeru jeden.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Parc des Princes jest Zion Suzuki. 23-letni bramkarz ma za sobą bardzo udane mistrzostwa świata, podczas których imponował w barwach reprezentacji Japonii. Parma Calcio oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro, a sytuację utalentowanego golkipera uważnie monitoruje także Juventus.

Suzuki stoi między słupkami drużyny Gialloblu od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Ennio Tardini z VV Sint-Truiden za osiem milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 22 spotkania, stracił 30 bramek i sześciokrotnie zachował czyste konto. Jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa piłkarza wynosi mniej więcej 30 milionów euro, co pokrywa się z oczekiwaniami Parmy.