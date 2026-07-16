Hansi Flick szuka napastnika, który nie tylko zagwarantuje gole, ale też pomoże lepiej wykorzystać potencjał młodych gwiazd Barcelony. Niemiec miał wskazać Deco konkretnego piłkarza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce Oyarzabala w Barcelonie

Mikel Oyarzabal znalazł się na liście życzeń Hansiego Flicka. Według katalońskich mediów trener Barcelony przekazał Deco, że napastnik Realu Sociedad bardzo dobrze pasuje do jego wizji zespołu.

Nie jest to klasyczna „dziewiątka”, która skupia się wyłącznie na wykańczaniu akcji. Oyarzabal potrafi zejść na skrzydło, zagrać między liniami, uczestniczyć w pressingu i tworzyć przestrzeń dla partnerów. Właśnie ta wszechstronność ma być dla Flicka szczególnie cenna.

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Oyarzabal ma pasować do Yamala

W Barcelonie duże znaczenie ma mieć współpraca Oyarzabala z Lamine’em Yamalem. Napastnik potrafi odciągać obrońców, otwierać linie podań i zwalniać przestrzeń dla skrzydłowego.

Dobrze zna też Pedriego i Gaviego z reprezentacji Hiszpanii. Dzięki temu jego wejście do szatni i systemu gry mogłoby przebiec szybciej niż w przypadku zawodnika bez doświadczenia z tymi piłkarzami.

Największym problemem pozostaje stanowisko Realu Sociedad. Oyarzabal jest kapitanem i jednym z kluczowych zawodników klubu z San Sebastián.

Barcelona musiałaby więc przygotować mocną ofertę, a sam transfer nie byłby ani prosty, ani tani. Na razie nie ma informacji o rozpoczęciu konkretnych negocjacji.