Aarhus GF – Lech Poznań: przewidywane składy. Mistrz Polski walczy o Ligę Mistrzów

Aarhus GF - Lech Poznań to spotkanie w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Sprawdź przewidywane składy na mecz, który odbędzie się we wtorek (21 lipca) o godzinie 19:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Tak może zagrać Lech Poznań z Aarhus GF

Lech Poznań we wtorek rozpocznie rywalizację o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski w pierwszym spotkaniu II rundy eliminacji zmierzą się na wyjeździe z duńskim Aarhus GF. Kolejorz udał się do Danii, aby wywalczyć korzystny rezultat, który pozwoli z większym spokojem przystąpić do rewanżu przy Bułgarskiej.

Drużyna Nielsa Frederiksena ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Lech pokonał w meczu o Superpuchar Polski Górnika Zabrze (3:1). Spotkanie na własnym stadionie pokazało, że poznański zespół jest dobrze przygotowany do walki na kilku frontach i chce od początku sezonu potwierdzać swoją wysoką dyspozycję.

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Rywalem Lecha będzie aktualny mistrz Danii, który również marzy o awansie do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek klubowych. Pierwszy mecz zostanie rozegrany we wtorek o godzinie 19:00 na stadionie duńskiego zespołu. Frederiksen przed spotkaniem z Aarhus zamierza postawić na zawodników, którzy dobrze zaprezentowali się w ostatnim meczu.

Między słupkami ponownie wystąpi Mateusz Lis, który rywalizuje o miejsce w bramce z Bartoszem Mrozkiem, natomiast w defensywie szansę powinien otrzymać Terry Yegbe. W drugiej połowie meczu z Górnikiem kibice mogli zobaczyć również inne nowe nazwisko. Na boisku pojawił się Allahyar Sayyadmanesh, który latem dołączył z belgijskiego KVC Westerlo.

Przewidywane składy na mecz Aarhus GF – Lech Poznań:

Aarhus: Hedenstad – Tingager, Kahl, Jensen-Abbew – Links, Knudsen, Solbakken, Emmery – Anderson, Bech, Arnstad

Lech Poznań: Lis – Pereira, Yegbe, Mońka, Gumny – Kozubal, Murawski – Walemark, Palma, Rodriguez – Ishak