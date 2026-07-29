Górnik Zabrze – Fenerbahce: znamy oficjalne składy na mecz

Górnik Zabrze podejmie Fenerbahce w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Michal Gasparik oraz Ismail Kartal odkryli karty przed pierwszym gwizdkiem.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Składy na mecz Górnik Zabrze – Fenerbahce

Górnik Zabrze w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy sprawił dużą niespodziankę, zajmując drugie miejsce w tabeli. Dzięki temu rozpoczął zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów już od II rundy. Losowanie nie było jednak łaskawe, ponieważ Górnicy trafili na Fenerbahce.

Pierwsze spotkanie rozegrane w Turcji zakończyło się zwycięstwem gospodarzy (1:0). Mimo porażki Górnik zaprezentował się z bardzo dobrej strony i przez długi czas skutecznie przeciwstawiał się faworyzowanemu przeciwnikowi.

Jedyną bramkę zdobył Talisca, który popisał się kapitalnym uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego. Przy trafieniu Brazylijczyka sporo pretensji było do bramkarza Philippa Schulze, który źle zorganizował ustawienie muru i był wyraźnie spóźniony z interwencją.

Własny stadion oraz wsparcie kibiców mają być dużym atutem zespołu Michala Gasparika. W miniony weekend Górnik pokonał Śląsk Wrocław (2:1). Dobre występy notuje między innymi Kacper Urbański, który latem dołączył z Legii Warszawa.

W środku pola ponownie zobaczymy Lukasa Sadilka oraz Maximiliana Dietza. Natomiast rolę najbardziej wysuniętego zawodnika będzie pełnić Erik Prekop. W składzie tureckiego giganta znaleźli się m.in. Marco Asensio i Matteo Guendouzi.

Wyjściowe jedenastki:

Górnik Zabrze: Schulze – Sacek, Janicki, Josema – Ismaheel, Sadilek, Ikia Dietz – Dimi, Urbański, Chłań – Prekop

Fenerbahce: Gunok – Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde – Guendouzi, Fred, Asensio – Kahveci, Talisca, Akturkoglu