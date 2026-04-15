Pierwszy raz w sezonie. Mecz z Bayernem wyjątkowy dla Realu

20:14, 15. kwietnia 2026
Michał Stompór Źródło:  Madrid Zone

Real Madryt walczy o awans do półfinału Ligi Mistrzów. W decydującym momencie Alvaro Arbeloa musi zaryzykować. Okazuje się, że w tym zestawieniu druga linia Królewsich jeszcze nie występowała w obecnycm sezonie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real zmuszony do ryzyka

Alvaro Arbeloa nie ma wyboru – musi postawić wszystko na jedną kartę. Chociaż Real Madryt przystępuje do meczu na Allianz Arena z tylko jednobramkową stratą, to w przypadku pojedynku z Bayernem Monachium nawet minimalna różnica wydaje się nie do zniwelowania.

Królewscy w stolicy Bawarii mają zamiar postawić na niezwykle ofensywne ustawienie. Arbeloa zrezygnował z gry defensywnym pomocnikiem. W środowej rywalizacji druga linia będzie złożona z czterech zawodników. Od pierwszych minut na boisku pojawią się Arda Guler, Jude Bellingham, Brahim Diaz i Federico Valverde.

Jak zauważył portal Madrid Zone, Turek, Anglik, Marokańczyk i Urugwajczyk zagrają ze sobą w wyjściowym składzie dopiero po raz pierwszy w tym sezonie. To przede wszystkim efekt urazów Bellinghama i przeciętnych notowań Brahima Diaza u obu szkoleniowców Realu, a więc Xaviego Alonso i Alvaro Arbeloi.

Mecz na Allianz Arena rozpocznie się już o 21:00. Znamy oficjalne składy na to spotkanie.

