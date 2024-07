Julian Alvarez na celowniku gigantów Premier League

fot. Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal i Chelsea chcą mieć Juliana Alvareza u siebie

Manchester City ma szeroką kadrę, co skutkuje tym, że nie wszyscy gracze z dużymi ambicjami mogą liczyć w nowej kampanii na regularne występy. Jednym z nich jest Julian Alvarez. Tym samym nie brakuje spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Nowe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Do tej pory najczęściej w kontekście transferu zawodnika słychać było doniesienia o przeprowadzce do Atletico Madryt. Konkurencja jednak klubowi z La Liga już urosła. Źródło podaje, że także Arsenal i Chelsea wykazują zainteresowanie związane ze zmianą klubu z udziałem piłkarza. Fichajes.net przekonuje, że zarówno Mikel Arteta, jak i Enzo Maresca byliby zachwyceni, gdyby mieli Argentyńczyka w składzie swojej drużyny.

24-latek to 36-krotny reprezentant Argentyny, który jest wyceniany na 90 milionów euro. Julian Alvarez ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Środkowy napastnik pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w CA Atalya, skąd trafił do River Plate. Tymczasem w styczniu 2022 roku zawodnik wzmocnił Manchester City, które wyłożyło na transakcję z udziałem piłkarza ponad 21 milionów euro. Jak na razie Julian Alvarez wystąpił w 67 spotkaniach w Premier League, notując w nich 20 trafień i 10 asyst. Mistrz świata z reprezentacją Argentyny ma też na swoim koncie dwa triumfy w Copa America, zwycięstwo w Lidze Mistrzów czy dwa mistrzostwa Premier League.

