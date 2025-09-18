Barcelona długo się męczyła. Potem zaczął trafiać Rashford [WIDEO]

Barcelona rywalizowała dzisiaj wieczorem na St. James’ Park z zespołem Newcastle United. Zespół gości długo miał problemy z dobrze przygotowaną drużyną gospodarzy. Finalnie jednak udało się wygrać Hiszpanom 2:1.

Barcelona pokonuje Newcastle w meczu na Wyspach Brytyjskich

Bez cienia wątpliwości spotkanie pomiędzy Newcastle United a Barceloną zapowiadało się jako absolutnie hitowe starcie tego dnia w Lidze Mistrzów. Wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na rywalizację na St. James’ Park, bowiem wszystko wskazywało na ciekawy, ofensywny mecz, w którym wiele powinno się dziać.

Pierwsza połowa rozpoczęła się od bardzo wysokiego pressingu zespołu gospodarzy. Newcastle chciało zaatakować Barcelonę pod jej bramką i bardzo często to się udawało. Nie tylko bowiem odbierali oni piłkę wysoko oraz uniemożliwiali spokojne wyprowadzenie ataku, ale i przede wszystkim dwukrotnie mieli groźne okazje, po których mógł paść gol. Doskonale w bramce po strzale Harvey’ego Barnesa spisał się jednak Joan Garcia. Dopiero po około 30 minutach rywalizacji do głosu doszła drużyna gości z Hiszpanii, choć miała problem z wykreowaniem dogodnej sytuacji strzeleckiej.

Po zmianie stron pierwsze minuty wyglądały bardzo podobnie do początku meczu. Tym razem jednak Barcelona szybciej się obudziła i rozpoczęła ataki na bramkę Srok. To finalnie dało gola w 58. minucie rywalizacji, wówczas do siatki trafił Marcus Rashford, który tego dnia był bardzo aktywny, ale do tego momentu niewiele mu wychodziło.

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔𝐒 𝐑𝐀𝐒𝐇𝐅𝐎𝐑𝐃! 💣 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 💥



Anglik ustrzelił dublet, a Barcelona prowadzi 2:0 z Newcastle!



Gdy już jednak zaczęło wychodzić, to Anglik był nie do zatrzymania. W 67. minucie meczu Rashford zdobył bowiem fenomenalnego gola z okolic 18. metra od bramki Newcastle. I choć wydawało się, że wówczas wynik meczu jest już ustalony, to w samej końcówce podstawowego czasu gry gola zdobył Anthony Gordon. Finalnie jednak nic więcej tego dnia w Północnej Anglii się nie wydarzyło.

69. minut w tym meczu otrzymał od Hansiego Flicka Robert Lewandowski. Polak miał kilka okazji do oddania groźnego uderzenia, ale finalnie zakończył mecz bez strzału celnego. Wielokrotnie jednak musiał mierzyć się z rywalami w siłowych pojedynkach gdzieś w centralnym sektorze boiska.

