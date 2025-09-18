Yamal nie pojedzie na mundial?! Hiszpania stawia sprawę jasno

Hiszpański rząd może wycofać reprezentację swojego kraju z przyszłorocznych mistrzostw świata, jeśli zakwalifikuje się na nie Izrael. Oznaczałoby to, że chociażby Lamine Yamal nie zagra na mundialu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i spółka zostaną wycofani z mistrzostw świata?!

Hiszpania jawi się jako jeden z głównych kandydatów do wygrania przyszłorocznego mundialu w Kanadzie, USA oraz Meksyku. Wiele wskazuje bowiem na to, że mistrzowie Europy nie tylko utrzymają znakomitą formą z poprzedniego turnieju, ale i będą jeszcze lepsi, niż na boiskach w Niemczech. Z pewnością więc można spodziewać się, że będą w gronie faworytów do końcowego triumfu.

No chyba, że w ogóle nie pojadą na mistrzostwa. Tamtejszy rząd zasugerował bowiem, że reprezentacja Hiszpanii może wycofać się z mundialu w 2026 roku, jeśli zakwalifikuje się na ten turniej Izrael, o czym poinformował serwis „Daily Mail”. Oznaczałoby to, że na boiskach w Ameryce Północnej zabraknie chociażby takich gwiazd jak Lamine Yamal oraz Nico Williams. Byłaby to przede wszystkim wielka strata dla widowiska.

Ewentualne wycofanie się z mundialu związane jest oczywiście z konfliktem toczącym się na Bliskim Wschodzie. Wiele krajów, w tym Hiszpania, znacząco potępia działania Izraela. Obecnie reprezentacja tego kraju zajmuje trzecie miejsce w grupie I. Rywalami w walce o wyjazd na mistrzostwa świata są zespołowy narodowe Norwegii, Włoch oraz Estonii i Mołdawii. Przed tym zespołem jeszcze trzy mecze w kwalifikacjach.

