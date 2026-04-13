FC Barcelona ogłosiła kadrę na rewanż w Lidze Mistrzów. Katalończycy jadą do Madrytu

FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Katalończycy ogłosili kadrę na spotkanie, w której znaleźli się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.

FC Barcelona odniosła siedem zwycięstw z rzędu w La Liga i pewnie prowadzi w tabeli. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka łączy jednak rywalizację ligową z walką w Lidze Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Duma Katalonii przegrała na własnym stadionie z Atletico Madryt (0:2).

Bramki dla Rojiblancos zdobyli Julian Alvarez oraz Alexander Sorloth. Spotkanie nie ułożyło się po myśli Barcelony, a Robert Lewandowski został zmieniony już w przerwie. Z kolei w ostatnim meczu ligowym z Espanyolem kapitan reprezentacji Polski nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Już we wtorek, 14 kwietnia, o godzinie 21:00 Katalończycy zagrają w stolicy Hiszpanii rewanżowy mecz o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Blaugrana stoi przed bardzo trudnym zadaniem odrobienia dwubramkowej straty, co będzie wymagało nie tylko skuteczności, ale również maksymalnej koncentracji przez pełne 90 minut.

Przed wylotem do Madrytu Hansi Flick ogłosił kadrę meczową. W składzie nie zabrakło kluczowych nazwisk, ale pojawiły się także istotne powroty oraz kilku młodych zawodników. Do dyspozycji trenera będzie m.in. Frenkie de Jong, który wrócił po kontuzji ścięgna udowego i wystąpił w weekendowych derbach.

W kadrze znalazł się również Marc Bernal, choć jego występ pozostaje niepewny. Wszystko zależy od decyzji sztabu medycznego, ponieważ zawodnik wciąż wraca do pełni zdrowia po urazie stawu skokowego. Zabraknie natomiast Pau Cubarsiego, który nie może wystąpić z powodu zawieszenia po czerwonej kartce otrzymanej w pierwszym meczu. Oczywiście w kadrze znaleźli się również Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.