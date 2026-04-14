Flick testował zaskakujące rozwiązanie. Wybrał zastępcę Cubarsiego

Barcelona rozegra we wtorek rewanżowy mecz z Atletico Madryt. Musi odrobić dwubramkowe straty, aby walczyć o awans. Hansi Flick szuka optymalnego rozwiązania w defensywie. Wskazał zastępcę Pau Cubarsiego - ujawnia "Mundo Deportivo".

Flick postawi na zaskakujące zestawienie defensywy?

Barcelona we wtorkowy wieczór zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt. Stawką jest awans do półfinału Ligi Mistrzów. Przed tygodniem Los Rojiblancos zwyciężyli 2-0, wykorzystując niekorzystną sytuację rywala, który całą drugą połowę grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego. W Katalonii wierzą natomiast, że odrobienie strat i wywalczenie awansu jest możliwe. Hansi Flick kilka dni temu zapowiedział, że kluczowy dla oceny całego sezonu będzie ewentualny sukces w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

O triumf we wtorek łatwo nie będzie. Barcelona musi poradzić sobie bez zawieszonego za czerwoną kartkę Cubarsiego. Nastolatek w tym sezonie jest podstawowym wyborem Flicka, zaś problemem było dotąd wskazanie jego odpowiedniego następcy. W obliczu jego nieobecności szkoleniowiec planuje postawić na zaskakujące rozwiązanie. „Mundo Deportivo” ujawnia, że podczas poniedziałkowego treningu testowano ustawienie z Julesem Kounde w środku defensywy.

Francuz od lat występuje w Barcelonie na prawym boku. Przeciwko Atletico może stworzyć duet stoperów z Gerardem Martinem, zaś na prawej stronie zastąpi go Ronald Araujo. Lewą obronę zabezpieczy Joao Cancelo.

To oczywiście zaskoczenie, bowiem dotąd ze środkiem defensywy znacznie bardziej kojarzył się Araujo. Kounde miał wielokrotnie nawoływać do postawienia na niego w centrum formacji, ale Flick konsekwentnie wystawiał go na boku boiska.