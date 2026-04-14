Lewandowski w składzie czy na ławce? Tak twierdzą Hiszpanie

10:14, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło:  Mundo Deportivo I Sport I Marca

Barcelona musi odrobić dwubramkową stratę przeciwko Atletico Madryt. Czy Robert Lewandowski dostanie szansę od pierwszej minuty? Hiszpańskie media umieszczają go w wyjściowym składzie.

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Levante UD)
Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - Levante UD)

Lewandowski wyborem Flicka na rewanż z Atletico?

Barcelona ma przed sobą mecz, od którego zależy końcowa ocena tego sezonu. Hansi Flick priorytetowo traktuje Ligę Mistrzów i marzy o triumfie w tych rozgrywkach. Będzie natomiast trudno chociażby o awans do półfinału, bowiem przed tygodniem Atletico Madryt wygrało na terenie Blaugrany 2-0. Wykorzystało wówczas jej problemy, bowiem całą drugą połowę grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego.

W przeszłości już niejednokrotnie potwierdzała, że potrafi się zmobilizować do odrobienia strat i wywalczenia awansu. Flick przed tym meczem ma sporo dylematów – dotyczą nie tylko zestawienia defensywy, ale również linii ataku. Podstawowy wybór dotyczy obsady pozycji numer „dziewięć” – tutaj ma kandydatów w postaci Roberta Lewandowskiego oraz Ferrana Torresa. W pierwszym meczu z Atletico wystawił do gry Polaka, ale zmienił go już w przerwie, gdyż musiał skorygować ustawienie po czerwonej kartce.

W weekend natomiast więcej czasu dostał Torres, który ustrzelił dublet w derbach z Espanyolem. Kto zagra od pierwszej minuty przeciwko Atletico? Większość hiszpańskich mediów uważa, że Flick postawi na Lewandowskiego. Choć ostatnio dobrą strzelecką formę pokazał Torres, rywalizacja z Los Rojiblancos będzie zupełnie innego kalibru. Ekipa Diego Simeone najprawdopodobniej obuduje się we własnym polu karnym, więc Barcelonie będzie potrzebny napastnik o wyjątkowym zmyśle do zdobywania bramek, a takim cechuje się właśnie kapitan reprezentacji Polski.

