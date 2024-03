We wtorek wieczorem Arsenal FC stanie przed wielkim wyzwaniem odrobienia strat. FC Porto u siebie zdołało bowiem wygrać jedną bramką i to Smoki są obecnie bliżej ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Prezentujemy przewidywane składy na nadchodzący rewanż, w których nie brakuje polskiego akcentu.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Przed trzema tygodniami Arsenal FC przegrał w delegacji z FC Porto 0:1

Prezentujemy przewidywane składy na rewanżowe starcie na Emirates Stadium

Wszystko wskazuje na to, że kolejną szansę od Mikela Artety otrzyma Jakub Kiwior

Przewidywane składy na mecz Arsenal FC – FC Porto

Arsenal FC we wtorek stanie przed sporym wyzwaniem. Jeżeli Kanonierzy nie chcą, by ich powrót do Ligi Mistrzów po wielu latach skończył się na 1/8 finału, muszą odrobić straty. Przed trzema tygodniami FC Porto zdołało bowiem u siebie pokonać wyżej notowanych rywali 1:0.

Angielskie media donoszą, na jakie zestawienie prawdopodobnie postawią obaj szkoleniowcy. Mikel Arteta znów będzie mógł skorzystać z usług Davida Rayi w bramce. Przed nim ujrzymy coraz pewniej poczynającego sobie w Anglii Jakuba Kiwiora, a także Gabriela, Williama Salibę oraz Bena White’a. Drugą linię stworzą Jorginho, Declan Rice i Martin Odegaard. Zaś o zagrażanie Smokom spróbują zadbać Bukayo Saka, Kai Havertz oraz Gabriel Martinelli.

Sergio Conceicao również postawi, rzecz jasna, na najmocniejsze możliwe zestawienie. Między słupkami stanie Diogo Costa. Przed nim zagrają zaś Joao Mario, Pepe, Otavio i Wendell. Wyżej wystąpią Francisco Conceicao, Alan Varela, Nico Gonzalez oraz Galeno. Duet napastników stworzą zaś Pepe z Evanilsonem.

Przewidywane składy na mecz Arsenal FC – FC Porto:

Arsenal FC: Raya – White, Saliba, Gabriel, White – Jorginho, Rice, Odegaard – Saka, Havertz, Martinelli

FC Porto: Costa – Mario, Pepe, Otavio, Wendell – Conceicao, Varela, Gonzalez, Galeno – Pepe, Evanilson

Początek spotkania o godzinie 21:00.

