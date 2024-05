Źródło: The Athletic

Arteta postawił na Jorginho

Arsenal do ostatniej kolejki Premier League zapowiada walkę o mistrzostwo Anglii. Wypisał się z niej już Liverpool, więc na polu boju pozostał jeszcze tylko Manchester City. Aktualnie Kanonierzy mają punkt przewagi nad ekipą Pepa Guardioli, lecz rozegrali jedno spotkanie więcej. To dla nich ostatnia szansa na trofeum, gdyż w ćwierćfinale pożegnali się z Ligą Mistrzów, przegrywając w dwumeczu z Bayernem Monachium.

Pion sportowy klubu już teraz pracuje nad kształtem kadry na przyszły sezon. Media spodziewają się kosztownych i jakościowych transferów, choć nie tylko na nich skupiają się działacze. Chcą również, aby w zespole pozostało jak najwięcej obecnych zawodników. Z tego powodu propozycję nowej umowy otrzymał Jorginho.

Kontrakt reprezentanta Włoch wygasa już tego lata. Na przestrzeni ostatnich miesięcy potwierdził, że wciąż stać go na grę na najwyższym poziomie. Gdy zamieniał Chelsea na Arsenal wydawało się, że na Emirates Stadium będzie wyłącznie solidnym rezerwowym. Mikel Arteta postawił na niego niemal od samego początku, a pomocnik odpłacił się świetnymi występami. Jego rola w środku pola jest niepodważalna, stąd oferta nowego kontraktu na jeszcze lepszych warunkach niż dotychczas.

32-latek był w ostatnim czasie łączony z powrotem do Serie A. Nad sprowadzeniem go zastanawiał się między innymi Juventus. Sam zawodnik woli zostać w Londynie i to tam najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę.

