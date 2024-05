ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG nie lekceważy BvB, Enrique posłał do boju gwiazdy

Borussia Dortmund sensacyjnie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Po wyeliminowaniu w ćwierćfinale Atletico Madryt niemiecki klub czeka trudna przeprawa w dwumeczu z Paris Saint-Germain. Spotkanie na Signal Iduna Park będzie kluczem do ewentualnego awansu do finału prestiżowych rozgrywek. Szkoleniowiec gości nie ma zamiaru lekceważyć rywali i zdecydował się wystawić pierwszy garnitur z największymi gwiazdami.

W wyjściowym składzie PSG zobaczymy m.in. Kyliana Mbappe, Lucasa Hernandeza czy Ousmane Dembele. Dostępu do bramki pilnować będzie Gianluigi Donnarumma. Trener gości liczy na szybkość w bocznych sektorach, bowiem na lewej stronie zagra Nuno Mendes, zaś na prawej Achraf Hakimi.

Edin Terzić zdecydował się postawić na sprawdzonych graczy, którzy nie zawiedli go w rewanżowym meczu z Atletico. Między słupkami zagra Gregor Kobel, zaś przed nim wystąpi duet stoperów Mats Hummels oraz Nico Schlotterbeck. Wśrodku pola za kreowanie akcji odpowiedzialny będzie Emre Can i Marcel Sabitzer. Zaś ofensywne trio stworzą Jadon Sancho, Karim Adeyemi oraz Nicolas Fullkrug.

Borussia: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Fullkrug

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes – Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery – Dembele, Mbappe, Barcola