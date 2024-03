Już we wtorek FC Barcelonę czeka rewanżowe starcie z SSC Napoli. Zwycięzca meczu awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Prezentujemy przewidywane składy na to starcie.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

We wtorek dojdzie do rewanżowego spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów

FC Barcelona podejmie na Stadionie Olimpijskim SSC Napoli

Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz

FC Barcelona – SSC Napoli: przewidywane składy

We wtorek odbędzie się mecz, który w pewien sposób zdefiniuje sezon w wykonaniu FC Barcelony i SSC Napoli. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów byłby ważnym krokiem dla każdej z nich, zwłaszcza, że w krajowych ligach nie radzą sobie najlepiej. W Neapolu padł remis 1:1, więc we wtorek zwycięzca weźmie wszystko. Poniżej prezentujemy przewidywane składy na to starcie.

Xavi na pewno postawi między słupkami na Marca-Andre ter Stegena. Przed nim Katalończyk ustawi Joao Cancelo, Ronalda Araujo, młodziutkiego Pau Cubarskiego oraz Julesa Kounde. Drugą linię stworzą Andreas Christensen, Fermin Lopez i Ilkay Guendogan. W ofensywie Roberta Lewandowskiego oskrzydlać będą zaś Joao Felix i Lamine Yamal.

Francesco Calzona również postawi na najmocniejsze możliwe zestawienie. W bramce zagra Alex Meret. Wyżej wystąpią Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Amir Rrahmani i Mathias Olivera. W pomocy ujrzymy Stanisava Lobotkę, Franka Anguissę i Hameda Juniora Traore. Tercet ofensywny stworzą zaś Chwicza Kwaracchelia, Victor Osimhen oraz Matteo Politano.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – SSC Napoli:

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Christensen, Lopez, Guendogan – Yamal, Lewandowski, Felix

SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo, Jesus, Rrahmani, Olivera – Lobotka, Anguissa, Traore – Kwaracchelia, Osimhen, Politano

Początek starcia o godzinie 21:00 we wtorek.

