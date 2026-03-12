Liga Konferencji wkroczyła w fazę 1/8 finału. Za nami pierwsze starcia dwumeczów. Znamy wyniki wszystkich ośmiu spotkań.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Kacper Potulski (Sigma Ołomuniec - FSV Mainz)

LK: Potulski na zero z tyłu, Bejger rozbity

Osiem spotkań, w tym dwa z udziałem przedstawicieli Ekstraklasy – czwartkowy wieczór w Lidze Konferencji zapowiadał się niezwykle interesująco dla polskich fanów.

Jednak Lech Poznań dosyć szybko sprowadził ich na ziemię. Kolejorz nie poradził sobie z Szachtarem Donieck. Natomiast Raków Częstochowa, który swój mecz rozpoczął o 21:00, nie zdołał zatrzymać Fiorentiny.

Maxi Oyedele cały mecz z Rijeką spędził na ławce rezerwowych, a Strasbourg wygrał na wyjedzie 2:1. Natomiast Kacper Potulski i Łukasz Bejger rozpoczęli swoje spotkania od pierwszych minut. Mainz bezbramkowo zremisowało z Sigmą Ołomuniec, a Celje zostało rozbite 0:4 przez AEK Ateny. Już do przerwy Grecy prowadzili 3:0.

Liga Konferencji (12.03) – wyniki meczów 1/8 finału: