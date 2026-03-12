LK: Potulski na zero z tyłu, Bejger rozbity
Osiem spotkań, w tym dwa z udziałem przedstawicieli Ekstraklasy – czwartkowy wieczór w Lidze Konferencji zapowiadał się niezwykle interesująco dla polskich fanów.
Jednak Lech Poznań dosyć szybko sprowadził ich na ziemię. Kolejorz nie poradził sobie z Szachtarem Donieck. Natomiast Raków Częstochowa, który swój mecz rozpoczął o 21:00, nie zdołał zatrzymać Fiorentiny.
Maxi Oyedele cały mecz z Rijeką spędził na ławce rezerwowych, a Strasbourg wygrał na wyjedzie 2:1. Natomiast Kacper Potulski i Łukasz Bejger rozpoczęli swoje spotkania od pierwszych minut. Mainz bezbramkowo zremisowało z Sigmą Ołomuniec, a Celje zostało rozbite 0:4 przez AEK Ateny. Już do przerwy Grecy prowadzili 3:0.
Liga Konferencji (12.03) – wyniki meczów 1/8 finału:
- Alkmaar 1:2 Sparta Praga
- Lech Poznań 1:3 Szachtar Donieck
- Rijeka 1:2 Strasbourg
- Samsunsor 1:3 Rayo Vallecano
- Celje 0:4 AEK Ateny
- Crystal Palace 0:0 AEK Larnaka
- Fiorentina 2:1 Raków Częstochowa
- Sigma Ołomuniec 0:0 1. FSV Mainz