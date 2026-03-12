Lech Poznań przegrał w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck (1:3). Ukraińska ekipa zatem w komfortowym położeniu podejdzie do rewanżu w Krakowie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - Szachtar Donieck

Lech w trudnej sytuacji, ale nie w beznadziejnej

Lech Poznań z dużymi ambicjami przystępował do potyczki z Szachtarem Donieck, mając nadzieję, że osiągnie na tyle korzystny wynik, aby wszystko ostatecznie rozstrzygnęło się w Krakowie. Mistrz Polski podchodził do meczu po dwóch z rzędu porażkach, podczas gdy ukraiński zespół w tym roku ani razu nie schodził z boiska pokonany.

W pierwszych trzech kwadransach meczu gospodarze nie zachwycili na tle rywali. Szachtar wyróżniał się zarówno jakością, jak i dojrzałą postawą, co przełożyło się na gola. Marlon Gomes wyprowadził lidera ligi ukraińskiej na prowadzenie w 36. minucie. Piłkarz pojawił się na boisku w 27. minucie i błyskawicznie zapisał się w protokole meczowym. Do przerwy Szachtar prowadził jednym golem.

Znakomite podanie PIĘTĄ do Marlona Gomesa i… 🥶💥



Brazylijczyk daje Szachtarowi prowadzenie w Poznaniu.



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

LECH TRACI DRUGIEGO GOLA 🥶❌



Newerton umieścił piłkę w bramce ⚽



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/2pfsVgObEm — Polsat Sport (@polsatsport) March 12, 2026

Tuż po zmianie stron ekipa Ardy Turana podwyższyła prowadzenie. Newerton wykorzystał zamieszanie w defensywie Kolejorza i z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. Tym samym od 47. minuty Lech znalazł się w trudnym położeniu. Ten sam zawodnik zagroził bramce Poznaniaków w 59. minucie, ale tym razem nieskutecznie.

Ishak z golem utrzymującym Kolejorza w grze

Okazję do radości fani gospodarzy mieli niespodziewanie w 70. minucie. Mikael Ishak znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, wykańczając w świetnym stylu akcję Patrika Walemarka i Joela Pereiry. Dzięki temu Lech Poznań może z nadziejami podejść do rewanżowej batalii, która odbędzie się na Synerise Arena w Krakowie.

DOGRANIE PEREIRY DO ISHAKA I LECH Z GOLEM KONTAKTOWYM 💥⚽



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/pRTAWCgqpr — Polsat Sport (@polsatsport) March 12, 2026

Ostatnie słowo w rywalizacji należało w każdym razie do gości. Isaque Silva w 84. minucie ustalił rezultat spotkania, zdobywając trzecia bramkę dla Szachtara. Tym samym ukraińska drużyna znalazła się ponownie w komfortowej sytuacji przed rewanżową potyczką z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy. Już w najbliższy weekend Lech zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, natomiast Szachtar w Lwowie podejmie Metalist.

Lech Poznań – Szachtar Donieck 1:3 (0:1)

0:1 Marlon Gomes 36′

0:2 Newerton 48′

1:2 Mikael Ishak 70′

1:3 Isaque Silva 84′