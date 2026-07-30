Legia Warszawa kontynuuje prace na rynku transferowym. Jak się okazuje, stołeczny klub ma zamiar wzmocnić jeszcze środek defensywy - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa chce wzmocnić środek obrony

Legia Warszawa nie zamierza kończyć swojej aktywności na rynku transferowym. Stołeczny klub wciąż pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, mimo że rozpoczął się już nowy sezon PKO Ekstraklasy. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki”, priorytetem Wojskowych stało się teraz pozyskanie nowego środkowego obrońcy, który zwiększy rywalizację w formacji defensywnej.

Według przekazanych informacji, działacze Legii Warszawa przeczesują rynek w poszukiwaniu nowego zawodnika. Klub chce jak najszybciej dopiąć kolejne wzmocnienie, aby Marek Papszun miał do dyspozycji jak najszerszą kadrę. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Wojskowi mogą przyspieszyć działania i przejść do konkretnych negocjacji. Na ten moment znamy więcej szczegółów.

Pozyskanie nowego stopera ma być odpowiedzią na problemy zespołu w ostatnich miesiącach. Legia Warszawa chce wrócić na tron polskiej ligi, dlatego sztab szkoleniowy chce dysponować odpowiednią głębią składu. Niewykluczone, że wkrótce do stołecznego klubu trafi jeszcze jeden zawodnik, który wzmocni blok defensywny.

Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon od zwycięstwa nad Pogonią Szczecin (1:0). W najbliższej kolejce podopieczni Marka Papszuna zmierzą się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin.