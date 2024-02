Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa przegrała 2:3 na wyjeździe z Molde

Wojskowi do przerwy przegrywali różnicą trzech bramek

Kosta Runjaić był zadowolony z gry zespołu w drugiej połowie

Legia odrobiła część strat do Molde, Runjaić docenił grę po przerwie

Legia Warszawa mecz w Norwegii zaczęła w fatalnym stylu i już w 24 minucie meczu przegrywała 0:3. Podopieczni trenera Runjaicia do głosu doszli dopiero po przerwie, gdy udało im się zniwelować część strat. Ostatecznie pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji zakończył się porażką 2:3 polskiej drużyny.

Mimo przegranej niemiecki szkoleniowiec docenił fakt, że po zmianie stron jego piłkarze byli w stanie nawiązać walkę z rywalem i wrócić do gry w dwumeczu. 52-letni trener w rozmowie z TVP Sport ocenił na gorąco pojedynek z Molde.

– To był rollercoaster, ale jestem spokojny. Nie graliśmy dobrze w pierwszej połowie. Straciliśmy trzy gole, a przeciwnik prezentował dobry poziom. Nam grało się inaczej niż na normalnym boisku. Szanuje drużynę za to, co zrobiła, za grę w drugiej połowie. Wynik jest na pewno lepszy niż po pierwszej połowie, ale nie był to dobry mecz – podsumował Runjaić w wywiadzie dla TVP Sport.

– Graliśmy intensywniej z większą odwagą i przede wszystkim zdobywaliśmy bramki. Kreowaliśmy sytuację po stałych fragmentach i nie straciliśmy bramki po zmianie stron. Na końcu rozchodzi się o wynik, mogę z nim żyć, niedługo zagramy z nimi u siebie i musi być inaczej – ocenił grę po przerwie trener Legii Warszawa.

– Trudno porównać obie połowy. W drugiej zagraliśmy na zasadzie wszystko albo nic. Pokazaliśmy charakter Jestem zadowolony z drugiej części gry, musimy następnym razem zagrać dwie takie połowy – dodał Niemiec.

Legia dzięki odrobieniu części strat z pierwszej połowy zachowała realne szanse, aby przed własną publicznością wywalczyć awans. Rewanż zaplanowano na 22 lutego na stadionie Legii. Zanim obie drużyny po raz kolejny staną do bezpośredniej rywalizacji, to podopieczni Kosty Runjaicia zagrają w Ekstraklasie z Puszczą Niepołomice w najbliższy weekend.