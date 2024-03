Manchester United nie będzie mógł zagrać w pucharach?

Manchester United może nie zostać dopuszczony do europejskich pucharów - donosi The Sun. Powodem jest fakt, że współwłaściciel klubu, Jim Ratcliffe ma też udziały we francuskiej Nicei.

Manchester United

Manchester United może nie zagrać w pucharach

Powodem jest Jim Ratcliffe

Milioner ma też udziały w Nicei

Manchester United nie zagra w pucharach?

Dziennikarze The Sun przypomnieli o nowych przepisach UEFA, które uniemożliwiają występy w tych samych rozgrywkach pucharowych klubom, które należą do tych samych właścicieli. Tymczasem Jim Ratcliffe ma też udziały we francuskiej Nicei.

W tym momencie oba kluby znajdują się na miejscach dających prawo gry w Europa League. Gdyby zespoły te dostały się do tych samych rozgrywek, wówczas pierwszeństwo startu miałby ten, który zakończył rozgrywki krajowe na wyższej lokacie w tabeli. W tym momencie byłaby to Nicea. Oznaczałoby to, że Manchester United znajdzie się wówczas za burtą europejskich pucharów.

The Sun donosi, że Czerwone Diabły musiałyby zdobyć FA Cup, aby być pewne gry w europejskich pucharach. Wygranie krajowych rozgrywek ma bowiem pierwszeństwo nad pozycją drużyny w lidze. Wówczas to Nicea znalazłaby się poza pucharami.

Oba zespoły mogłyby bez przeszkód występować w europejskich rozgrywkach, gdyby zakwalifikowały się do innych zmagań – przykładowo Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji.