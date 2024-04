Szymański z asystą w Lidze Konferencji. Wypatrzył niepilnowanego kolegę [WIDEO]

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Polska noc w Europie, Szymański z asystą

Sebastian Szymański i jego Fenerbahce w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji musieli odrabiać straty z pierwszego spotkania. Turecki zespół przegrał 2:3 na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Rywalizacja na Sukru Saracoglu Stadium w Stambule rozpoczęła się fantastycznie dla gospodarzy, bowiem w 11. minucie po raz pierwszy trafili do siatki rywala.

Bezpośredni udział w ważnym trafieniu miał reprezentant Polski – Sebastian Szymański. Polak otrzymał podanie w ok. 18 metrów od bramki, po czym odwrócił się z piłką i zauważył niepilnowanego kolegę z zespołu. Podanie do Irfana Can Kahveciego było na tyle precyzyjny, że Turek nie miał innej możliwości jak bez presji rywala uderzyć na bramkę. Futbolówka po jego strzale wpadła do siatki.

Asysta Sebastiana Szymańskiego! Druga w tym dwumeczu o półfinał LKE



📺Fenerbahce – Olympiakos oglądaj w Viaplayhttps://t.co/ZWscZLOl7e pic.twitter.com/GUQMPUqMAR — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 18, 2024

Dla 24-letniego pomocnika to już kolejna asysta w tym sezonie Ligi Konferencji. Łącznie zawodnik Fenerbahce uzbierał już 4 ostatnie podania przy bramkach. Asysta popisał się również w pierwszym meczu z grecką drużyną.

Biorąc pod uwagę całą bieżącą kampanię, Sebastian Szymański notuje najlepszy sezon w dotychczasowej karierze. Pomocnik wystąpił w 48 meczach, w których strzelił 12 goli i zaliczył 16 asyst. Na przestrzeni minionego roku jest jednym z najlepszych piłkarzy w Fenerbahce. Do Turcji trafił przed rokiem za niespełna 10 milionów z Dinamo Moskwa.