Fenerbahce przegrywało z Olympiakosem już 3:0

Turecki zespół szybko strzelił dwa gole, ale ostatecznie nie odrobił strat

Asystę przy golu na 3:2 zanotował Sebastian Szymański

Szymański z asystą, Fenerbahce nie odrobiło strat

Fenerbahce przez ponad godzinę miało ogromne problemy z Olympiakosem w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Po golach Fortounisa, Joveticia i Chiquinho ekipa ze Stambułu przegrywała w 57. minucie już 3:0. Dopiero w tym momencie zabrali się oni za odrabianie strat.

Najpierw do siatki w 67. minucie z rzutu karnego trafił Dusan Tadić. Siedem minut później świetną akcją popisali się gracze Fenerbahce. Dośrodkowanie Kadioglu trafiło do Sebastiana Szymańskiego, który bardzo przytomnie w pierwszym kontakcie skierował piłkę do Irfan Cana Kahveciego. Ten plasowanym strzałem pewnie pokonał bramkarza gospodarzy.

JEST! Asysta Szymańskiego! 😍



Fenerbahce wraca do gry o półfinał. Ależ mecz w Lidze Konferencji.

Druga połowa była w wykonaniu Polaka naprawdę bardzo dobra. Oprócz asysty przy bramce, doszedł on do dwóch groźnych sytuacji strzeleckich, jednak dwukrotnie po uderzeniu głową brakowało centymetrów, aby piłka trafiła do siatki. Szymański był wyróżniającym się zawodnikiem Fenerbahce w tej części gry.

Rewanż odbędzie się już za tydzień w Stambule. Dzięki przebudzeniu graczy tureckiego zespołu w drugiej połowie, kwestia awansu wciąż pozostaje otwarta.