Matty Cash wpisał się na listę strzelców w rewanżowym meczu z OSC Lille. Bramka Polaka była kluczowa dla Aston Villi, bowiem doprowadziła w spotkaniu do dogrywki.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash z golem na wagę dogrywki

Matty Cash przedłużył szanse Aston Villi na awans do półfinału Ligi Konferencji. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w 87. minucie meczu. Bramka obrońcy na kilka minut przed końcem spotkania okazała się kluczowa, bowiem doprowadziła w dwumeczu do dogrywki. Podopieczni Unaia Emery’ego przegrali 1:2 w regulaminowym czasie gry.

Gospodarze od początku mocno nacisnęli na wyspiarzy i wszystko wskazywało na to, że Lille uda się odwrócić losy dwumeczu i awansować do półfinału. Jednak w kluczowym momencie Cash przywrócił wiarę w dalszą grę The Villans w europejskich pucharach.

Przy golu Polaka ogromny błąd popełnił bramkarzy francuskiego zespołu, który wypuścił piłkę z rąk. Ostatecznie po dużym zamieszaniu w polu karnym futbolówka spadła pod nogi 26-letniego zawodnika. Matty Cash długo się nie zastanawiał i huknął potężnie zza pola karnego. Piłka po jego strzale zatrzepotała w siatce, doprowadzając do wyrównania w dwumeczu.

MATTY CASH BOHATEREM! GOOOOLL!



Reprezentant Polski strzela gola być może na wagę dogrywki! Ależ powrót po kontuzji.



📺Lille – Aston Villa oglądaj w Viaplay! https://t.co/YXEZKDWtbu pic.twitter.com/bNiafBAtpS — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 18, 2024

Dla reprezentanta Polski było to pierwsze trafienie w tym sezonie w meczach Ligi Konferencji. Obrońca urodzony w miejscowości Slough wystąpił do tej pory w dziewięciu meczach europejskich pucharów, w których zaliczył jedną asystę. Od momentu zgrupowania kadry narodowej w marcu pauzował ze względu na kontuzję uda.