PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa nie dała rady AZ Alkmaar (0:1) na wyjeździe

Dla Wojskowych to pierwsza porażka w tej edycji Ligi Konferencji

Kosta Runjaić szukał jednak pozytywów

“W pierwszej połowie wyglądaliśmy dobrze na tle topowego rywala”

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z AZ Alkmaar (0:1) w Lidze Konferencji. Po ostatnim gwizdku ważniejsze od wyniku stało się to, co działo się poza murawą. Jednakże Kosta Runjaić na konferencji prasowej nie mógł jeszcze mieć o tym pojęcia, toteż wypowiadał się tylko na tematy piłkarskie.

– Na początku gratulacje dla AZ. Czujemy się źle, jesteśmy rozczarowani wynikiem. W pierwszej połowie wyglądaliśmy dobrze na tle topowego rywala. Nikt chyba nie przewidywał, że tak może wyglądać to spotkanie. Tym bardziej szkoda, że wracamy do domu bez punktów – ocenił mecz szkoleniowiec Legii. – AZ zdobył jedną bramkę, która zdecydowała o wyniku. Nie zaprezentowaliśmy się w tej sytuacji dobrze. Zabrakło naszej odpowiedniej reakcji. Nawet w przewadze jednego zawodnika nie było łatwo przedostać się do trzeciej tercji boiska, ponieważ AZ broniło się bardzo skutecznie. Skupiamy się teraz na niedzielnym meczu z Rakowem Częstochowa. Damy z siebie wszystko, kibice też będą nas wspierać i mam nadzieję, że wygramy ten mecz – dodał.

Niemiec uważa też, że w czwartkowym meczu jego podopieczni mieli swoje szanse.

– Nie uważam, żeby trudno było nam podnieść drużynę po dwóch porażkach. Mieliśmy dziś dobre momenty, zaprezentowaliśmy się jako drużyna z dobrej strony. Tak jak się spodziewałem. W niedzielę będzie to już inny mecz, będziemy odpowiednio przygotowani. Z poczuciem złości zagramy dobre spotkanie z Rakowem. W futbolu nie ma nic pewnego, ale wiem, że stać nas na zwycięstwo. Dzisiejszy wynik jest rozczarowujący, ale jeśli w większości meczów będziemy prezentować się tak jak dziś, będziemy wygrywać. W grupie wszystko jest jeszcze możliwe. Spójrzmy na mecz Aston Villi z Zrinjskim Mostarem, który rozstrzygnął się w doliczonym czasie gry. Cały czas mamy szansę na awans do kolejnej fazy – powiedział Runjaić.

Początek hitu Ekstraklasy pomiędzy Legią i Rakowem już w niedzielę o godzinie 17:30.

Legia Warszawa Raków Częstochowa 2.30 3.60 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2023 20:43 .

