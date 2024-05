Brighton & Hove Albion - Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Falmer Stadium już w niedzielę (19 maja) o godzinie 17:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho oraz Diogo Dalot

Brighton – Man Utd, typy bukmacherskie

W niedzielę odbędzie się ostatnia kolejka rozgrywek Premier League i wszystkie spotkania zostaną rozegrane o tej samej porze. W jednym z meczów Brighton & Hove Albion przed własną publicznością podejmie Manchester United. Obie drużyny z pewnością chciałyby w dobrym stylu zakończyć sezon, odnosząc zwycięstwo, dlatego nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja spodziewam się, że ostatecznie trzy punkty powędrują do dorobku zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga. Mój typ: wygrana Manchesteru United

Brighton – Man Utd, promocja

Brighton – Man Utd, ostatnie wyniki

Brighton & Hove Albion z pewnością nie zaliczy końcówki sezonu do udanych. Podopieczni Roberto De Zerbiego w ostatnich pięciu spotkaniach zdołali tylko raz wygrać (1:0 z Aston Villą), raz zremisować (1:1 z Newcastle United) i ponieśli aż trzy porażki (0:4 z Manchesterem City, 0:3 z Bournemouth oraz 1:2 z Chelsea).

Manchester United natomiast może pochwalić się lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. “Czerwone Diabły” bowiem zdołali dwukrotnie sięgnąć po zwycięstwo (4:2 z Sheffield United i 3:2 z Newcastle United), raz zremisować (1:1 z Burnley), a także ponieść dwie porażki (0:4 z Crystal Palace oraz 0:1 z Arsenalem).

Brighton – Man Utd, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą w połowie września. Wówczas trzy punkty powędrowały do dorobku Brighton, które zwyciężyło na Old Trafford 3:1.

Brighton – Man Utd, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem niedzielnej potyczki jest Brighton & Hove Albion. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 2.16. Natomiast na zwycięstwo Manchesteru United sięgają nawet 3.00.

Brighton – Man Utd, kto wygra?

Brighton – Man Utd, przewidywane składy

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Erik ten Hag Rezerwowi ▼ 14 Adam Lallana 15 Jakub Moder 18 Danny Welbeck 19 Valentín Barco 20 Carlos Baleba 23 Jason Steele 31 Ansu Fati 42 Odel Offiah 55 Mark O’Mahony 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 10 Marcus Rashford 16 Amad Diallo 35 Jonny Evans 37 Kobbie Mainoo 53 Willy Kambwala 62 Omari Forson 65 Toby Collyer

Brighton – Man Utd, transmisja meczu

Spotkanie Brighton & Hove Albion z Manchesterem United transmitowane będzie w Polsce na platformie Viaplay. Początek rywalizacji na Falmer Stadium już w niedzielę, 19 maja, o godzinie 17:00.

