Do nieprawdopodobnego i trudnego do uwierzenia skandalu doszło po meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa. W wyniku działań ochrony i holenderskiej policji, Josue i Radovan Pankov zostali aresztowani, a pod stadionem doszło do gorszących scen, w wyniku których poturbowany został m.in. Dariusz Mioduski.

Legia przegrała w Alkmaar 0:1, ale wynik po spotkaniu zszedł na ostatni plan

Do pewnego momentu pomeczowy scenariusz wyglądał standardowo – piłkarze wzięli prysznic, później udzielali wywiadów, aż nagle doszło do niespodziewanego zwrotu akcji

Jak donoszą dziennikarze będący na miejscu, wszystko zaczęło się od dziwnej decyzji ochrony o nagłym zamknięciu stadionu

Piłkarze Legii w areszcie

Do opisywanych zdarzeń prawdopodobnie by nie doszło, gdyby ochrona stadionu nie zdecydowała się nagle zamknąć obiektu. W serwisie legionisci.com czytamy: W pewnym momencie osoby zarządzające imprezą masową podjęły absurdalną decyzję o lockdownie osób, które są na obiekcie. Próbowali to tłumaczyć tym, że otworzyli bramy dla opuszczających obiekt kibiców Legii i że jest niebezpiecznie, ale było to kompletnie niezrozumiałe, bo po meczu dookoła stadionu nic się nie działo. Całe zamieszanie trwało kilkadziesiąt minut, zablokowani byli także wszyscy dziennikarze i osoby z trybuny VIP.

Problem w tym, że w chwili zamknięcia stadionu, część piłkarzy Legii siedziała już w autokarze, a kolejne osoby chciały do nich dołączyć. Sytuacja się więc zaogniała, mimo że od wejścia na stadion do autokaru wystarczyło pokonać… dwa metry. To oczywiście nie spodobało się zawodnikom i sztabowi, przez co doszło do przepychanek z policją i ochroną. Po kilkudziesięciu minutach – gdy drużyna siedziała już w autokarze – policja zażądała wyjścia Josue i Pankova. W wypadku odmowy zagroziła szturmem na autokar. Portugalczyk i Serb zostali wtedy aresztowani, wyprowadzeni w kajdankach, i odwiezieni do Amsterdamu. Trener Kosta Runjaić – zamiast udać się do hotelu – pojechał taksówką za policyjnym kordonem. O prostym wyjaśnieniu sprawy można było zapomnieć – do rozmów nie został dopuszczony nawet polski konsul. Policja chciała rozmawiać jedynie z portugalskim i serbskim, ale ci nie odbierali telefonu. Próbujący wcześniej wyjaśnić sytuację Dariusz Mioduski został przez policję poturbowany, co widać na filmie.

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa Legii Warszawa D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu.

Paweł Gołaszewski z “Piłki Nożnej” informuje także, że trener przygotowania motorycznego został pobity pałkami. Jak dodał Robert Błoński, powodem całego zamieszania była… próba kradzieży flag z sektora gości przez miejscową policję.

“Powód zamknięcia? Z sektora gości, który był po drugiej stronie, zaczęto wypuszczać kibiców Legii, którym przed meczem próbowano ukraść flagi. Uznano, że ich wyjście zagraża innym, więc podjęto idiotyczną decyzję o zamknięciu obiektu. To było zarzewie awantury, która eskalowała… I przybrała niespotykane rozmiary. Josue i Pankov wyprowadzeni z autokaru, chamskie i naprawdę brutalne zachowanie holenderskiej policji oraz ochrony. Awantura, jakiej nie widziałem, piłkarze na komisariacie…” — pisze dziennikarz Przeglądu Sportowego. Po zdarzeniu Josue i Pankov nie zostali wypuszczeni. Noc spędzili w areszcie.

Legia ma wydać w piątek oświadczenie w tej sprawie. Można spodziewać się m.in. żądania interwencji ze strony UEFA.