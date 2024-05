fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden i Ruben Dias

Manchester City West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2024 10:08 .

Man City – West Ham, typy i przewidywania

Rywalizacja o mistrzostwo Anglii trwa do ostatniej kolejki Premier League. Manchester City jest na dobrej drodze, aby świętować swój czwarty kolejny tytuł. Aby być pewnym utrzymania pierwszego miejsca, musi w niedzielę pokonać West Ham United. W przeciwnym wypadku szansę na triumf w lidze będzie miał Arsenal, który traci do Obywateli dwa oczka, a w dodatku lepiej wygląda pod względem bezpośredniej rywalizacji.

Manchester City zagra w niedzielę z przeciętnie radzącym sobie West Hamem, który po sezonie zamierza rozstać się z Davidem Moyesem. Młoty nie mają już szans na zajęcie wyższego miejsca, a także na pewno nie spadną na dziesiątą lokatę. Mimo tego, nie powinno im zabraknąć motywacji, aby zamieszać w wyścigu o mistrzowski tytuł. Czy to wystarczy, aby zatrzymać Manchester City, notujący fantastyczną serię zwycięstw? Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.85 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Man City – West Ham, ostatnie wyniki

Manchester City notuje serię ośmiu kolejnych wygranych w Premier League. W międzyczasie pożegnał się z Ligą Mistrzów po bolesnej porażce z Realem Madryt. W minionej kolejce Obywatele postawili kolejny krok w stronę tytułu, ogrywając na wyjeździe Tottenham 2-0. Liderują w ligowej tabeli z dwoma punktami przewagi nad drugim Arsenalem.

West Ham przez cały sezon przeplata lepsze wyniki z gorszymi. Dopiero co udało się zażegnać serię meczów bez zwycięstwa. W poprzedni weekend Młoty ograły Luton Town 3-1. Wcześniej doznały bardzo bolesnej porażki w derbach Londynu przeciwko Chelsea (0-5). Niezależnie od wyniku w ostatniej kolejce, West Ham pozostanie na dziewiątym miejscu w tabeli.

Man City – West Ham, historia

Manchester City cieszy się serią trzech kolejnych ligowych wygranych nad West Hamem United. W pierwszej części tego sezonu Młoty poległy przed własną publicznością 1-3. Bramki dla Obywateli zdobywali wówczas Jeremy Doku, Bernardo Silva i Erling Haaland. Po raz ostatni West Ham zatrzymał ekipę Pepa Guardioli w maju 2022 roku, kiedy to w Londynie padł remis 2-2.

Man City – West Ham, kursy bukmacherskie

Manchester City to oczywisty faworyt tego spotkania. Jakikolwiek inny wynik niż trzy punkty dla gospodarzy, byłyby gigantyczną sensacją. Kurs na zwycięstwo Obywatel wynosi najczęściej zaledwie 1.09. W przypadku ewentualnej wygranej West Hamu United jest to nawet aż 21.50. Kursy na remis wahają się między 11.00 a 12.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Man City – West Ham, przewidywane składy

Manchester City: Ortega, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Foden, Silva, Doku, Haaland

West Ham: Areola, Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson, Soucek, Ward-Prowse, Bowen, Kudus, Paqueta, Antonio

Man City – West Ham, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City 0% Remis 0% Wygrana West Hamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana West Hamu

Man City – West Ham, transmisja

Niedzielny mecz 38. kolejki Premier League między Manchesterem City a West Hamem United rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja starcia na Etihad Stadium będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.