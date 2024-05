Xavi Hernandez podczas przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do spekulacji na temat jego przyszłość. Szkoleniowiec FC Barcelony cytowany przez "Mundo Deportivo" przyznaje, że nic nie zmienia się w jego podejściu do pracy w klubie i skupia się na kolejnym meczu.

Xavi łączony z odejściem z FC Barcelony

FC Barcelona przygotowuje się do przedostatniego meczu sezonu przeciwko Rayo Vallecano, ale cała uwaga koncentruje się na przyszłości trenera Xaviego Hernandeza. 44-latek ponownie jest mocno łączony z odejściem z klubu, ponieważ Joan Laporta rzekomo zezłościł się na niektóre komentarze trenera przed meczem z Almerią.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Xavi bezpośrednio odniósł się do spekulacji mówiąc, że mimo plotek pozostaje zaangażowany w pracę dla Barcelony. – Klub mnie uspokaja i daje nadzieję, a my kontynuujemy z tą samą ambicją. Rozumiem cały ten hałas, ale to nic nie zmienia. Nie interesuje mnie to, co się mówi. Otrzymuję informacje, ale interesuje mnie zaufanie prezydenta i Deco, które jest nadal nienaruszone. Nic się nie zmieniło. Rozumiem, że media muszą coś publikować.

W kontekście rozmów o planowanym spotkaniu z Laportą w najbliższych dniach, aby zdecydować o jego dalszej pracy, Xavi powiedział: – Jeśli jest coś do omówienia, porozmawiamy. Minęły trzy tygodnie odkąd siedzieliśmy tutaj, aby ogłosić, że wszystko będzie trwać. Absolutnie nic się nie zmienia. Jeśli coś się zmieni, powiemy o tym. Jestem spokojny i czekam na jutrzejszy mecz.

Zapytany, czy zasługuje na taki rozgłos i traktowanie, Xavi stwierdził: – Skupiam się na jutrzejszym meczu. Nie skupiam się na tym, czy zasługuję na to, czy nie. Takie rzeczy się zdarzają. Zawodnikom powiedziałem im, że jestem dumny, że jestem w Barcelonie.

– Jestem szczęśliwy, ponieważ jestem w najlepszym klubie na świecie. Krytyka sprawia, że dążę do poprawy. Spekulacje nic nie zmieniają. Chcę pokazać, że możemy nadal być konkurencyjni. Ten rok nie był dla nas dobry, ale jestem przekonany, że wszystko może się udać – dodał.

