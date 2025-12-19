Droga otwarta aż do końca. Raków z ogromnym atutem

Raków Częstochowa ma za sobą świetną jesień w europejskich pucharach. Zespół zakończył fazę zasadniczą Ligi Konferencji na drugiej pozycji, co daje Medalikiem konkretny bonus.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków na Strasbourg może trafić dopiero w finale

Raków Częstochowa zaprezentował się ze znakomitej strony w fazie grupowej Ligi Konferencji. Ekipa prowadzona przez trenera Marka Papszuna rozegrała sześć spotkań, notując w nich cztery zwycięstwa oraz dwa remisy. Tym samym fazę zasadniczą Czerwono-niebiescy zakończyli na drugiej pozycji. To zapewnia Medalikiem istotne korzyści na dalszym etapie rozgrywek.

Już dzisiaj wiadomo, że Raków na swojej drodze na głównego kandydata do końcowego triumfu, jakim jest francuski Strasbourg, może trafić dopiero w finale, co podaje profil Football Rankings na platformie X. Ponadto drużyna z Częstochowy w fazie pucharowej rewanżowe spotkania będzie rozgrywać w roli gospodarza. Bonus jest bardzo konkretny, ponieważ ewentualne dogrywki czy konkursy rzutów karnych Raków rozgrywałby przed własną publicznością na ArcelorMittal Park w Sosnowcu, gdzie występuje w europejskich pucharach.

Tymczasem swój kolejny mecz na europejskiej scenie zespół z Częstochowy rozegra 12 marca, a rewanż tydzień później. Będą to spotkania w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Losowanie par na tym etapie rozgrywek odbędzie się 27 lutego. Wówczas także rozlosowana zostanie cała drabinka turnieju aż do finału, który odbędzie się na Red Bull Arenie w Lipsku.

Kolejnym rywalem Rakowa może być ktoś z czwórki: Jagiellonia Białystok, Omonia Nikozja, Fiorentina lub Rijeka. W fazie zasadniczej spośród tych zespołów najwyżej sklasyfikowana była Fiorentina, która zakończyła rywalizację w Lidze Konferencji na 15. pozycji.