Marek Papszun zakończył swoją przygodę z Rakowem Częstochowa. 51-latek szybko związał się z nowym pracodawcą, którym została Legia Warszawa. Zakończyła się zatem saga trenerska.

fot. CTK / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa

Marek Papszun od wielu miesięcy był łączony ze zmianą pracy. W ostatnich tygodniach nie brakowało medialnych spekulacji sugerujących, że 51-latek zamieni Raków Częstochowa na Legię Warszawa. W końcu stało się to faktem.

„Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe 15-krotnych mistrzów Polski.

Radości z zatrudnienia doświadczonego szkoleniowca nie ukrywał właściciel klubu.

– Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia oraz charakteru trenera – mówił Dariusz Mioduski.

Legia przygotowania do drugiej części sezonu rozpocznie 5 stycznia, a kilka dni później uda się na obóz przygotowawczy w Hiszpanii. Łącznie w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach stołeczna drużyna rozegra cztery spotkania kontrolne. Do ligowego grania Legia Warszawa wróci na przełomie stycznia i lutego.