Raków drży o zdrowie liderów przed rewanżem z Fiorentiną

16:07, 16. marca 2026
Mateusz Bednarski
Raków Częstochowa opublikował raport medyczny przed rewanżowym starciem z ACF Fiorentina w Lidze Konferencji. Klub przekazał informacje o urazach kluczowych zawodników oraz możliwych powrotach do treningów.

Problemy zdrowotne Rakowa przed ważnym rewanżem

Raków Częstochowa poinformował o urazach po pierwszym meczu z Fiorentiną. Kontuzji doznali Tomasz Pieńko oraz Fran Tudor. Badania wykazały u pierwszego z nich uraz mięśni podudzia. Przerwa w jego grze potrwa około czterech tygodni.

Fran Tudor zmaga się z podobnym problemem zdrowotnym. Chorwat walczy jednak o szybki powrót do zespołu. W klubie dopuszczają możliwość jego występu już w rewanżowym meczu z Fiorentiną. Wszystko jednak wskazuje na to, że jego sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

Blisko powrotu do pełnej dyspozycji są także Vladyslav Kochergin oraz Erick Otieno. Obaj zawodnicy kończą etap treningów indywidualnych. W najbliższym czasie przejdą kolejne badania kontrolne. Jeśli ich wyniki będą pozytywne, po marcowej przerwie reprezentacyjnej wrócą do treningów z drużyną.

Raków przygotowuje się do ważnego rewanżu w Lidze Konferencji. W pierwszym meczu we Florencji zespół przegrał z Fiorentiną 1:2 i w Sosnowcu będzie musiał odrabiać straty. Spotkanie zaplanowano na czwartek, a pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 18:45. W niedzielę Medaliki przegrały natomiast ligowe starcie z Górnikiem Zabrze 1:3 i nieco skomplikowały swoją sytuację w tabeli PKO Ekstraklasy.

