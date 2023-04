PressFocus Na zdjęciu: Kamil Kosowski

Lech Poznań uległ na własnym stadionie Fiorentinie aż 1:4

Kamil Kosowski zagrał głos nt. czwartkowego występu “Kolejorza”

Były piłkarz twierdzi, że w tym meczu posypało się wszystko

“Lech nie powinien pozwolić sobie na stratę czterech goli”

Lech Poznań w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji uległ Fiorenitnie (1:4). Zderzenie z włoską ekipą okazało się bardzo bolesne dla obecnych mistrzów Polski. Przebieg samego spotkania sprowokował Kamila Kosowskiego do wyrażenia opinii nt. rywalizacji “Kolejorza” z dziewiątą drużyną obecnego sezonu Serie A.

– Ten mecz pokazał, w jakim miejscu znajduje się nasza liga. Chodzi przede wszystkim o fizyczność i intensywność, bo po pierwszym kwadransie Lech łapał oddech. Poznaniacy nie zagrali słabego meczu, ale na dziś Ekstraklasa jest w zupełnie innym miejscu niż Włosi, co pokazali w czwartek. Fiorentina to dziewiąty zespół Serie A, więc nie powinien być za mocny dla Mistrza Polski. Różnica pomiędzy obiema drużynami była zdecydowanie za duża, a przyjezdni kontrolowali to spotkanie – opowiadał Kamil Kosowski w “Przeglądzie Sportowym”.

– Lech nie powinien pozwolić sobie na stratę czterech goli, a przy trzecim trafieniu Włochów mistrz Polski zupełnie oddał pole gry rywalom, jak na podwórku. W tym meczu posypało się wszystko. Cieszmy się, że Lech awansował aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale ten obraz jest nieco zniekształcony przez klasę rywali, z jakimi mierzył się we wcześniejszych fazach turnieju – podsumował były reprezentant Polski.

Rewanżowe spotkanie Lecha Poznań z Fiorentiną zostanie rozegrane na Stadio Artemio Franchi już w najbliższy czwartek o godzinie 18:45. Podopieczni Johna van den Broma muszą odrobić trzybramkową stratę, co wydaje się wręcz nierealne.

