Frederiksen wskazał na ważny element gry przed meczem z Szachtarem

Niels Frederisken wziął udział w konferencji prasowej przed rewanżowym meczem Lecha Poznań z Szchatarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. Szkoleniowiec Kolejorza przyznał, że jego zespół znajduje się w trudnej sytuacji.

Niels Frederiksen

Lech musi odrobić dwubramkową stratę

Lech Poznań przegrał z Szachtarem aż 1:3 w pierwszym meczu 1/8 Ligi Konferencji. Kolejorz nie był faworytem spotkania z Ukraińcami, ale rozmiar porażki był dość niespodziewany. Teraz stoi przed bardzo trudnym zadaniu w rewanżu. Odrobić dwubramkową stratę nie będzie łatwo, ale dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe.

– Nasza sytuacja nie jest komfortowa, jednak możemy strzelić gola, a wtedy wszystko będzie możliwe. Nie zagramy z założeniem, by szybko strzelić dwa gole. Te będą wymagały cierpliwości. Musimy długo utrzymywać się przy piłce. Mamy wszystkie narzędzia, by kreować sobie sytuacje. Pokazał to pierwszy mecz. W czwartek musimy te sytuacje zamieniać na gole – powiedział Niels Frederiksen podczas konferencji prasowej cytowany przez serwis KKSLech.com

Lech Poznań przystąpi do czwartkowego pojedynku podbudowany zwycięstwem z Zagłębiem Lubin w PKO Ekstraklasie. Obecnie obie te drużyny wraz z Jagiellonią Białystok są na szczycie tabeli z 41 punktami na koncie.

Początek spotkania nastąpi o godzinie 21:00. Przypomnijmy, że Szachtar Donieck ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie rozgrywa mecze w roli gospdarza na stadionie Wisły Kraków i tam również odbędzie się rywalizacja z Lechem Poznań.

