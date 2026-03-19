Znamy wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Europy! Były karne i dogrywka

23:40, 19. marca 2026
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Europy zakończyła zmagania w 1/8 finału. Czas na kolejną fazę. Znamy pełne zestawienie par ćwierćfinałowych.

AS Roma - Bologna FC
Obserwuj nas w
Roberto Ramaccia/ Sipa USA/ PressFocus Na zdjęciu: AS Roma - Bologna FC

Liga Europy: to pary 1/4 finału

Już w środę poznaliśmy wynik rywalizacji Braga – Ferencvaros. Portugalczycy na własnym stadionie pokonali Węgrów 4:0 i w dwumeczu wygrali 4:2. W ćwierćfinale czeka ich pojedynek z Realem Betis, który w rewanżu rozbił Panathinaikos 4:0.

„Polskie” Porto na Estadio do Dragao nie dało szans Stuttgartowi i w kolejnej rundzie zmierzy się z Nottingham Forest. Anglicy dopiero po rzutach karnych wygrali z Midtjylland. Trzecią parę tworzą Freiburg i Celta Vigo. Niemcy rozgromili Genk, a Hiszpanie sprawili niespodziankę i wyeliminowali Olympique Lyon. Jako ostatni do grona ćwierćfinalistów dołączyli zawodnicy z Serie A – Bologna po dogrywce wygrała z Romą 4:3 i w 1.4 finału czeka ją starcie z Aston Villą.

Liga Europy: wyniki spotkań rewanżowych 1/8 finału

  • Olympique Lyon 0:2 Celta Vigo (1:3 w dwumeczu)
  • FC Midtjylland 1:2 Nottingham Forest (awans Forest po rzutach karnych)
  • SC Freiburg 5:1 Genk (5:2 w dwumeczu)
  • Aston Villa 2:0 Lille (3:0 w dwumeczu)
  • FC Porto 2:0 Stuttgart (4:1 w dwumeczu)
  • Real Betis 4:0 Panathinaikos (4:1 w dwumeczu)
  • Roma 3:4 Bologna (4:5 w dwumeczu)
  • Braga 4:0 Ferencvaros (4:2 w dwumeczu)

Liga Europy: pary 1/4 finału

  • Braga – Real Betis
  • SC Freiburg – Celta Vigo
  • FC Porto – Nottingham Forest
  • Bologna – Aston Villa

Pierwsze mecze ćwierćfinałów zaplanowano na 9 kwietnia 2026 roku. Natomiast rewanże odbędą się 16 kwietnia.

