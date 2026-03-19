Liga Europy: to pary 1/4 finału
Już w środę poznaliśmy wynik rywalizacji Braga – Ferencvaros. Portugalczycy na własnym stadionie pokonali Węgrów 4:0 i w dwumeczu wygrali 4:2. W ćwierćfinale czeka ich pojedynek z Realem Betis, który w rewanżu rozbił Panathinaikos 4:0.
„Polskie” Porto na Estadio do Dragao nie dało szans Stuttgartowi i w kolejnej rundzie zmierzy się z Nottingham Forest. Anglicy dopiero po rzutach karnych wygrali z Midtjylland. Trzecią parę tworzą Freiburg i Celta Vigo. Niemcy rozgromili Genk, a Hiszpanie sprawili niespodziankę i wyeliminowali Olympique Lyon. Jako ostatni do grona ćwierćfinalistów dołączyli zawodnicy z Serie A – Bologna po dogrywce wygrała z Romą 4:3 i w 1.4 finału czeka ją starcie z Aston Villą.
Liga Europy: wyniki spotkań rewanżowych 1/8 finału
- Olympique Lyon 0:2 Celta Vigo (1:3 w dwumeczu)
- FC Midtjylland 1:2 Nottingham Forest (awans Forest po rzutach karnych)
- SC Freiburg 5:1 Genk (5:2 w dwumeczu)
- Aston Villa 2:0 Lille (3:0 w dwumeczu)
- FC Porto 2:0 Stuttgart (4:1 w dwumeczu)
- Real Betis 4:0 Panathinaikos (4:1 w dwumeczu)
- Roma 3:4 Bologna (4:5 w dwumeczu)
- Braga 4:0 Ferencvaros (4:2 w dwumeczu)
Liga Europy: pary 1/4 finału
- Braga – Real Betis
- SC Freiburg – Celta Vigo
- FC Porto – Nottingham Forest
- Bologna – Aston Villa
Pierwsze mecze ćwierćfinałów zaplanowano na 9 kwietnia 2026 roku. Natomiast rewanże odbędą się 16 kwietnia.