Liga Europy: to pary 1/4 finału

Już w środę poznaliśmy wynik rywalizacji Braga – Ferencvaros. Portugalczycy na własnym stadionie pokonali Węgrów 4:0 i w dwumeczu wygrali 4:2. W ćwierćfinale czeka ich pojedynek z Realem Betis, który w rewanżu rozbił Panathinaikos 4:0.

„Polskie” Porto na Estadio do Dragao nie dało szans Stuttgartowi i w kolejnej rundzie zmierzy się z Nottingham Forest. Anglicy dopiero po rzutach karnych wygrali z Midtjylland. Trzecią parę tworzą Freiburg i Celta Vigo. Niemcy rozgromili Genk, a Hiszpanie sprawili niespodziankę i wyeliminowali Olympique Lyon. Jako ostatni do grona ćwierćfinalistów dołączyli zawodnicy z Serie A – Bologna po dogrywce wygrała z Romą 4:3 i w 1.4 finału czeka ją starcie z Aston Villą.

Liga Europy: wyniki spotkań rewanżowych 1/8 finału

Olympique Lyon 0:2 Celta Vigo (1:3 w dwumeczu)

FC Midtjylland 1:2 Nottingham Forest (awans Forest po rzutach karnych)

SC Freiburg 5:1 Genk (5:2 w dwumeczu)

Aston Villa 2:0 Lille (3:0 w dwumeczu)

FC Porto 2:0 Stuttgart (4:1 w dwumeczu)

Real Betis 4:0 Panathinaikos (4:1 w dwumeczu)

Roma 3:4 Bologna (4:5 w dwumeczu)

Braga 4:0 Ferencvaros (4:2 w dwumeczu)

Liga Europy: pary 1/4 finału

Braga – Real Betis

SC Freiburg – Celta Vigo

FC Porto – Nottingham Forest

Bologna – Aston Villa

Pierwsze mecze ćwierćfinałów zaplanowano na 9 kwietnia 2026 roku. Natomiast rewanże odbędą się 16 kwietnia.