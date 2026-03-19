Porto gra dalej i zna już rywala! Bednarek bez zarzutu

22:56, 19. marca 2026
Michał Stompór

Porto w rewanżu nie pozwoliło rywalom na zbyt wiele i po raz drugi sięgnęło po zwycięstwo w rywalizacji z VfB Stuttgart. Pełny mecz rozegrał Jan Bednarek.

Maciej Rogowski/ PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Porto – Stuttgart: Smoki znowu triumfują

Porto do meczu przed własną publicznością przystępowało z jednobramkową wywalczoną na MHP Arena. Stuttgart nie tracił nadziei na awans, ale stał przed niezwykle trudnym zadaniem. I już w pierwszej połowie goście znacznie zmniejszyli swoje szanse na pozostanie w rozgrywkach.

W 21. minucie Zaidu Sanusi poszukał Williama Gomesa, a ten skorzystał z dogrania bocznego obrońcy i strzałem z bliskiej odległości pokonał Alexa Nubela. Smoki już po 25 minutach miały na koncie trzy żółte kartki, ale wytrzymał napór rywali i na przerwę zeszły z korzystnym wynikiem.

Po zmianie stron na boisku pojawił się Jakub Kiwior, który w 58. minucie zmienił Zaidu i dołączył do Jana Bednarka. W 72. minucie Porto podwyższyło prowadzenie. Victor Froholdt po własnej stracie odzyskał piłkę i potężne uderzył pod poprzeczkę.

Sześć minut później czerwoną kartkę obejrzał Nikolas Nartey, który w ciągu kilkudziesięciu sekund został dwukrotnie upomniany. Stuttgart musiał radzić sobie w dziesiątkę i nie miał już żadnych szans na odwrócenie losów rywalizacji.

Porto w dwumeczu wygrało 4:1 i w ćwierćfinale zmierzy się z Nottingham Forest. Ekipa z Premier League po karnych dokonała Midtjylland.

Porto – VfB Stuttgart 2:0 (1:0)

William Gomes 21′, Froholdt 72′

