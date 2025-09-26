Skorupski show w Europie. Media zachwycone występem Polaka

07:36, 26. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Łukasz Skorupski wyróżnił się w przegranym meczu Bolognii z Aston Villą 0:1 w Lidze Europy. Według "Eurosport.it" i innych portali polski bramkarz zasłużył na wysokie oceny za swoje interwencje.

Lukasz Skorupski
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lukasz Skorupski

Skorupski bohaterem w Birmingham mimo porażki Bologni

Łukasz Skorupski był jednym z najlepszych zawodników Bolognii w starciu z Aston Villą. Rossoblu przegrali na wyjeździe 0:1 po golu Johna McGinna, ale polski bramkarz kilkukrotnie uratował swój zespół przed stratą kolejnych bramek, między innymi broniąc rzut karny Watkinsa w drugiej połowie meczu.

Według „Eurosport.it” Skorupski zasłużył na notę 7,5. Serwis pisał: – Fenomenalny w niskich wyjściach, broni wszystko co możliwe, wielokrotnie ratując swoich. Wisienką na torcie był obroniony rzut karny Watkinsa, który zwieńczył wyjątkową noc.

Taką samą notę, 7,5, przyznał mu również Goal.com. Jeszcze wyżej oceniło polskiego golkipera Bologna Sport News, wystawiając mu ocenę 8 i podkreślając: – Dwie świetne interwencje na początku meczu przy strzałach Guessanda i Malena. Dwa kapitalne wyjścia przeciwko byłemu graczowi Borussii Dortmund, które uchroniły drużynę przed stratą bramki. Zatrzymał Watkinsa z rzutu karnego i obronił strzał Digne, utrzymując zespół w grze do końca.

Dobre recenzje znalazły potwierdzenie także w Anglii. „Sky Sports” oceniło występ Skorupskiego aż na 8, co było najwyższą notą w drużynie. Dzięki znakomitej postawie Polaka Bologna mogła do końca walczyć o remis, choć ostatecznie trzy punkty zostały w Birmingham.

