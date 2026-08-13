Lech Poznań zagra z Klaksvik. Nowa godzina meczu

Lech Poznań ma ogromne problemy z dotarciem na Wyspy Owcze. Warunki pogodowe uniemożliwiają bezpieczne lądowanie samolotu. KI Klaksvik w oficjalnym komunikacie przekazało, że mecz odbędzie się jeszcze dziś o godzinie 21:45 lub jutro o 19:30 czasu polskiego.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Nowa godzina meczu Klaksvik – Lech

Lech Poznań w czwartek (13 sierpnia) ma zaplanowany rewanżowy mecz 3. rundy el. Ligi Europy z KI Klaksvik. Problem w tym, że mistrz Polski nie jest w stanie dotrzeć na miejsce. Podejmowane były dwie prób, ale obie zakończyły się niepowodzeniem. Wczoraj samolot nie wystartował w ogóle. Natomiast w czwartek rano krążył w powietrzu i finalnie został skierowany do Bergen w Norwegii.

Mecz pozostaje pod znakiem zapytania. Kolejna próba została podjęta ok. 15:00, gdy samolot z piłkarzami Lecha Poznań ponownie wystartował w kierunku Wysp Owczych. Jeśli warunki pozwolą, a zespół dotrze na miejsce, spotkanie odbędzie się jeszcze dziś.

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Poinformował o tym bezpośrednio KI Klaksvik, który zamieścił komunikat ws. zamieszania z podróżą Lecha Poznań. Rozpoczęcie meczu ma zostać przesunięte na godzinę 21:45 czasu polskiego. Gdyby coś poszło nie tak, starcie zostanie przełożone na jutro (14 sierpnia) o godzinie 19:30 czasu polskiego. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Kolejorza (1:0).

W przypadku awansu do 4. rundy el. Ligi Europy przeciwnikiem Lecha Poznań będzie wygrany dwumeczu FC Thun – Víkingur Reykjavík. Pierwsze starcie wygrali Szwajcarzy (3:0). W przypadku odpadnięcia zagrają w Lidze Konferencji z Riga FC lub ETO FC Győr. Po pierwszym meczu przewagę mają Łotysze, którzy wygrali (1:0).