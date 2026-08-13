Siemieniec dokonał zmian. Oto składy na mecz Rangers – Jagiellonia

19:26, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok musi bronić zaliczki z pierwszego spotkania. W spotkaniu z Rangers FC to drużyna ze Szkocji będzie faworytem. Sprawdź składy na mecz Rangers - Jagiellonia.

Adrian Siemieniec
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Oficjalne składy na mecz Rangers – Jagiellonia

Jagiellonia Białystok poleciała do Szkocji, gdzie będzie bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu przeciwko Rangers FC. Na własnym stadionie podopieczni Adriana Siemieńca pokonali w teorii wyżej notowanego rywala (2:1). Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Co ciekawe, aż dwa trafienia były samobójcze (Guilherme Montoia i Emmanuel Fernandez). Do siatki trafił jeszcze Kajetan Szmyt.

Przed rewanżem w roli zdecydowanego faworyta stawiany jest klub ze Szkocji. Jagiellonia nie boi się Rangersów, o czym mówił przed spotkaniem trener białostockiego klubu. W porównaniu z pierwszym starciem Adrian Siemieniec dokonał dwóch zmian w składzie.

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W wyjściowej jedenastce zabrakło Apostolosa Konstantopoulosa oraz Sergio Lozano. Ich miejsce zajęli odpowiednio Bernardo Vital i Anders Klynge. Reszta składu pozostała bez zmian. Od początku zobaczymy takich graczy jak Sławomir Abramowicz, Norbert Wojtuszek, Taras Romanczuk, Jesus Imaz, Kajetan Szmyt czy Nik Prelec.

W drużynie Rangers FC zagra m.in. były piłkarz Górnika Zabrze – Daisuke Yokota. W ataku zobaczymy zawodników, którzy poprzedni mecz spędzili na ławce lub weszli w drugiej połowie, czyli Ryan Naderi i Lawrence Shankland.

Oficjalne składy na mecz Rangers – Jagiellonia Białystok:

Rangers: Pandur – Makhanya, Fernandez, Sterling – Yokota, Raskin, Neil, Assgaard, Gassama – Shankland, Naderi

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Klynge, Romanczuk, Imaz – Szmyt, Prelec, Conceicao

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