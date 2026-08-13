Przełomowe wieści ws. meczu Lecha. Jest komunikat klubu

Lech Poznań wreszcie wystartował i leci na Wyspy Owcze, gdzie rozegra rewanżowy mecz eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik. Drużyna miała udać się tam już w środę, ale lot został przeniesiony z powodu warunków atmosferycznych.

fot. Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech wreszcie wyleciał na mecz z KI Klaksvik

Lech Poznań ma przed sobą rewanżowe starcie z KI Klaksvik. Przed tygodniem na terenie mistrza Polski padł korzystny wynik 1-0, ale sam występ nie przekonał kibiców. Spodziewali się znacznie wyższego i pewniejszego zwycięstwa, a tymczasem losy rywalizacji pozostają otwarte. Nie ulega wątpliwościom, że porażka Kolejorza w dwumeczu z drużyną z Wysp Owczych byłaby poważną wtopą.

Wokół tego spotkania zrobiło się bardzo głośno już w środę. Drużyna Lecha miała tego dnia udać się na Wyspy Owcze, ale lot był przesuwany, a ostatecznie odwołany i przeniesiony na kolejny dzień. To rezultat fatalnych warunków atmosferycznych, a mgła na farerskim lotnisku znacząco ograniczała widoczność i zagrażała bezpieczeństwo. Wobec tego lat został przesunięty na czwartkowy poranek.

Pierwotnie samolot transportujący piłkarzy Kolejorza miał wystartować o godzinie 8:00, natomiast komunikat klubu potwierdzający, że procedura startowa się powiodła, pojawił się nieco po godzinie 9.

Wystartowali 🫡🛫 — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 13, 2026

Najważniejsze, aby Lech dotarł na Wyspy Owcze bez dodatkowych komplikacji. Lądowanie jest planowane jeszcze przed 11:00 czasu polskiego. Jeśli poznaniacy dolecą zgodnie z harmonogramem, mecz odbędzie się o pierwotnej godzinie, czyli 19:30.