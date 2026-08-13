Przełomowe wieści ws. meczu Lecha. Jest komunikat klubu

09:31, 13. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań wreszcie wystartował i leci na Wyspy Owcze, gdzie rozegra rewanżowy mecz eliminacji Ligi Europy z KI Klaksvik. Drużyna miała udać się tam już w środę, ale lot został przeniesiony z powodu warunków atmosferycznych.

Piłkarze Lecha Poznań
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fot. Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech wreszcie wyleciał na mecz z KI Klaksvik

Lech Poznań ma przed sobą rewanżowe starcie z KI Klaksvik. Przed tygodniem na terenie mistrza Polski padł korzystny wynik 1-0, ale sam występ nie przekonał kibiców. Spodziewali się znacznie wyższego i pewniejszego zwycięstwa, a tymczasem losy rywalizacji pozostają otwarte. Nie ulega wątpliwościom, że porażka Kolejorza w dwumeczu z drużyną z Wysp Owczych byłaby poważną wtopą.

Wokół tego spotkania zrobiło się bardzo głośno już w środę. Drużyna Lecha miała tego dnia udać się na Wyspy Owcze, ale lot był przesuwany, a ostatecznie odwołany i przeniesiony na kolejny dzień. To rezultat fatalnych warunków atmosferycznych, a mgła na farerskim lotnisku znacząco ograniczała widoczność i zagrażała bezpieczeństwo. Wobec tego lat został przesunięty na czwartkowy poranek.

Pierwotnie samolot transportujący piłkarzy Kolejorza miał wystartować o godzinie 8:00, natomiast komunikat klubu potwierdzający, że procedura startowa się powiodła, pojawił się nieco po godzinie 9.

Najważniejsze, aby Lech dotarł na Wyspy Owcze bez dodatkowych komplikacji. Lądowanie jest planowane jeszcze przed 11:00 czasu polskiego. Jeśli poznaniacy dolecą zgodnie z harmonogramem, mecz odbędzie się o pierwotnej godzinie, czyli 19:30.

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