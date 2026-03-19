Porto gra o awans w LE! Jeden Polak w składzie

19:57, 19. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

FC Porto - VfB Stuttgart to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Europy. Kto na Estadio do Dragao wywalczy awans do kolejnej fazy rozgrywek? Znamy oficjalne składu obu drużyn na ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Porto

FC Porto – VfB Stuttgart: wyjściowe jedenastki

Faworytami zmagań na Estadio do Dragao są gospodarze. Chociaż VfB Stuttgart to aktualnie czwarta drużyna Bundesligi, FC Porto wygrało pierwszy mecz 2:1 i na własnym stadionie broni niewielkiej przewagi. Podopieczni Francesco Fariolego przewodzą stawce Liga Portugal.

Na jaki skład postawił trener Smoków? W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. To Jan Bednarek. Natomiast Jakub Kiwior rozpocznie wyjazdowe starcie na ławce rezerwowych. Farioli nie dokonał ani jednej zmiany w stosunku do meczu na MHP Arena przed tygodniem.

W kadrze Porto na fazę pucharową Ligi Europy zabrakło miejsca dla Oskara Pietuszewskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski przegrał walkę z trzema innymi nowymi nabytkami Porto. Farioli już przed starciem w Niemczech wytłumaczył się ze swojej decyzji.

FC Porto – VfB Stuttgart: oficjalne składy na mecz 1/8 finału LE

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Rodrigo Mora, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes

VfB Stuttgart: Nübel – Hendriks, Stiller, Mittelstädt, Demirovic, Führich, El Khannouss, Jaquez, Karazor, Chabot, Undav

