FC Porto - VfB Stuttgart to rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Europy. Kto na Estadio do Dragao wywalczy awans do kolejnej fazy rozgrywek? Znamy oficjalne składu obu drużyn na ten mecz.

Faworytami zmagań na Estadio do Dragao są gospodarze. Chociaż VfB Stuttgart to aktualnie czwarta drużyna Bundesligi, FC Porto wygrało pierwszy mecz 2:1 i na własnym stadionie broni niewielkiej przewagi. Podopieczni Francesco Fariolego przewodzą stawce Liga Portugal.

Na jaki skład postawił trener Smoków? W wyjściowej jedenastce znalazł się tylko jeden Polak. To Jan Bednarek. Natomiast Jakub Kiwior rozpocznie wyjazdowe starcie na ławce rezerwowych. Farioli nie dokonał ani jednej zmiany w stosunku do meczu na MHP Arena przed tygodniem.

W kadrze Porto na fazę pucharową Ligi Europy zabrakło miejsca dla Oskara Pietuszewskiego. Młodzieżowy reprezentant Polski przegrał walkę z trzema innymi nowymi nabytkami Porto. Farioli już przed starciem w Niemczech wytłumaczył się ze swojej decyzji.

FC Porto – VfB Stuttgart: oficjalne składy na mecz 1/8 finału LE

FC Porto: Diogo Costa – Zaidu Sanusi, Jan Bednarek, Thiago Silva, Alberto Costa – Rodrigo Mora, Pablo Rosario, Seko Fofana – Borja Sainz, Terem Moffi, William Gomes

VfB Stuttgart: Nübel – Hendriks, Stiller, Mittelstädt, Demirovic, Führich, El Khannouss, Jaquez, Karazor, Chabot, Undav