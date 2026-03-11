Pietuszewski poszkodowany. Farioli musi się tłumaczyć

Oskar Pietuszewski znakomicie odnalazł się w Porto, ale nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Konferencji. Na konferencji prasowej przed meczem z VfB Stuttgart trener Francesco Farioli wytłumaczył swoją decyzję. Jego słowa cytuje Mercado Azul.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski przegrał walkę. Farioli podaje powody

Porto o awans do ćwierćfinału Ligi Europy zagra z VfB Stuttgart. W rywalizacji z niemiecką drużyną nie wystąpi Oskar Pietuszewski, bohater ostatnich dni. Młodzieżowy reprezentant Polski nie został zgłoszony do rozgrywek. Francesco Farioli wytłumaczył tę decyzję:

– Jeśli chodzi o Oskara, wracając do moich decyzji i biorąc pod uwagę to, co stało się z Samu, zarejestrowaliśmy Terema. To właśnie musieliśmy zrobić. Nie zarejestrowaliśmy Oskara, nie dlatego, że mieliśmy wątpliwości. Gdybyśmy mieli wątpliwości, nie wydalibyśmy tych pieniędzy na 17-letniego zawodnika. Musieliśmy zarejestrować trzech zawodników; Thiago musiał zostać włączony, Seko Fofana jest ważny w pomocy, a Terem Moffi może nam pomóc na kilku pozycjach – przyznał trener Smoków na konferencji prasowej.

Porto, co wspomniał Farioli, mogło zarejestrować trzech nowych zawodników w LK. Szansę w fazie pucharowej na występy otrzymali Terem Moffi, który zastępuje kontuzjowanego Samu Omorodiona, Seko Fofana i Thiago Silva. Oskar Pietuszewski musi zadowolić się grą w krajowych rozgrywkach.