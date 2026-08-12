Lech Poznań bez gwiazd na Klaksvik. Oni na pewno nie zagrają

12:19, 12. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Lech Poznań w rewanżu z KI Klaksvik zagra bez dwóch ważnych zawodników. Z informacji TVP Sport wynika, że na Wyspy Owcze nie polecą Yannick Agnero oraz Terry Yegbe. W obu przypadkach chodzi o problemy wizowę.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Yegbe i Agnero poza kadrą Lecha Poznań na mecz z Klaksvik

Lech Poznań w najbliższy czwartek zagra rewanżowe spotkanie z KI Klaksvik w ramach 3. rundy el. Ligi Europy. Pierwszy mecz zakończył się skromnym zwycięstwem mistrza Polski (1:0), ale rywale postawili bardzo trudne warunki. Przed wylotem na Wyspy Owcze koncentracja musi pozostać na najwyższym poziomie, żeby uniknąć kolejnej kompromitacji.

Kadra poznańskiego klubu na mecz z Klaksvik nie będzie kompletna. Okazuje się, że zabraknie dwóch ważnych zawodników. Na pewno nie zagra Terry Yegbe i Yannick Agnero, o czym poinformował Niels Frederiksen w rozmowie z dziennikarzami.

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TVP Sport poinformowało, że w obu przypadkach problem stanowi wiza zawodników. Yegbe i Agnero opuścili Polskę 10 sierpnia, aby dopełnić formalności z przedłużeniem wiz. Lech Poznań o wsparcie poprosił Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ustaliło dla piłkarzy konkretne terminy. Kolejorz nie chcąc przekładać ustalonych dat, a jednocześnie nie chcąc ryzykować dłuższych absencji obu graczy w przyszłości, poleci do Klaksvik bez nich. Yegbe przebywa obecnie w Nigerii, a Agnero w Senegalu. Przedłużenie wiz nie będzie problemem, więc obaj nie wystąpią jedynie w nadchodzącym meczu europejskich pucharów. Na weekendową kolejkę w lidze będą już gotowi.

Pod nieobecność Yegbe parę stoperów ma stworzyć duet Wojciech Mońka – Mateusz Skrzypczak. Do kadry po kontuzji wrócił Alex Douglas, który będzie do dyspozycji Nielsa Frederiksena na mecz w Lidze Europy.

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